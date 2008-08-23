محمدرضا شرف‌الدین در این باره به خبرنگار مهر گفت: کیوان هنرمند مشغول ساخت موسیقی متن است. به دلیل شرایط خاص حاکم بر سر صحنه فیلمبرداری نتوانستیم صدابرداری همزمان داشته باشیم و به همین دلیل تصمیم داریم به زودی کار دوبله فیلم را با کمک چند پیشکسوت آغاز کنیم.

وی در ادامه افزود: به طور مثال در برخی سکانس‌های "فرزند صبح" که به 100 سال پیش در شهر خمین مربوط می‌شد، ما گویش‌های محلی داشتیم. اما بازیگران نتوانستند به درستی با آن نوع گویش خاص دیالوگ‌ها را بیان کنند و از همین رو ناچاریم فیلم را دوبله کنیم.

در پروژه سینمایی "فرزند صبح" به ترتیب آرمان ایرانپور، هادی حیدری و عبدالرضا اکبری در نقش‌های کودکی، جوانی و میانسالی امام خمینی (ره) ظاهر شده‌اند. هدیه تهرانی، محمدعلی کشاورز، آتیلا پسیانی، محمدرضا شریفی‌نیا، فرهاد قائمیان و الیکا عبدالرزاقی دیگر بازیگران فیلم هستند.

شرف‌الدین که کارگردانی فیلم تلویزیونی "تقدیر" را نیز بر عهده دارد، در این باره گفت: هفته دیگر پیش‌تولید فیلم آغاز می‌شود و طبق برنامه بعد از ماه رمضان کار را کلید می‌زنیم. فیلم روایت گروهی است که برای انهدام توپخانه دوربرد و مقر زرهی ارتش بعث عراق به جبهه اعزام می‌شوند. این پروژه به تهیه‌کنندگی حسن عباسی از محصولات سیمافیلم است.