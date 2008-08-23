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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

راه اندازی مراکز مانیتورینگ در جاده های کشور

راه اندازی مراکز مانیتورینگ در جاده های کشور

رئیس اداره تجهیزات و ایمنی پلیس راه کشور گفت: به کارگیری تجهیزات الکترونیکی در جاده های کشور در سال 86 باعث جلوگیری از مرگ 3 هزار و 701 نفر شد.

سرهنگ برند کام در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در سال 86 پلیس راه کشور با به کارگیری تجهیزات الکترونیکی مانند GPS و دوربین های کنترل سرعت موفق به کاهش 3701 فقره تلفات ناشی از تصادفات و 23 هزار فقره کاهش مجروحان ناشی از تصادفات جاده ای شد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر پلیس راه تمام توان خود را برای کنترل الکترونیکی جاده ها به کار بسته است، گفت: مراکز مانیتورینگ در اول هر آزاد راه در جاده های کشور راه اندازی می شود.

رئیس اداره تجهیزات و ایمنی پلیس راه کشور گفت: با نصب دوربین های کنترل سرعت در جاده ها اول هر آزاد راه مرکز مانیتورینگ راه اندازی می شود.

برندکام گفت: با راه اندازی مرکز مانیتورینگ علاوه بر کنترل ترافیک جاده ها متخلفان در جاده ها شناسایی و متوقف خواهند شد.

گفتنی است، این طرح دوره آزمایشی خود را می گذارد و به زودی اجرایی خواهد شد. به عنوان مثال اگر خودرویی با سرعت غیر مجاز در حرکت باشد پلیس توسط دوربین های کنترل سرعت عکس خودرو و میزان سرعت غیر مجاز او را ثبت و در انتهای جاده خودرو متخلف را توقیف می کند.

در حال حاضر دوربین های کنترل سرعت شماره پلاک و عکس خودرو متخلف را ثبت می کنند. اما برگه جریمه فرد متخلف پس از گذشته چند روز به آدرس پلاک خودرو ارسال می شود. با نصب این سیستم فرد متخلف در کوتاه ترین زمان جریمه و یا متوقف خواهد شد.

کد مطلب 736741

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