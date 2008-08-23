490 پروژه در هفته دولت در لرستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، استاندار لرستان صبح امروز در حاشیه افتتاح نمایشگاه هفته دولت در خرم آباد ، اظهار داشت : این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر 914 میلیارد تومان به بهربرداری می رسند .

وی تصریح کرد : این تعداد پروژه در بخش های مختلف صنعت ، کشاورزی ، خدمات ، آموزش و بهداشت و درمان می باشند .

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای دولت نهم ، افزود : در بخش آموزش از سالها 55 تا 84 اعتباری بالغ بر یک هزار و 211 میلیارد ریال صرف توسعه ، تجهیز و نوسازی واحد های آموزشی شده است .

وی تصریح کرد : این اعتبار برای ساخت 2 هزار و 207 پروژه آموزشی در قالب 10 هزار و 791 کلاس درس هزینه شده است .

صابری ادامه داد : این در حالی است که در طول سه سال گذشته از دولت نهم یک هزار و 518 میلیارد ریال اعتبار برای احداث واحد های آموزشی اختصاص داده شده است .

وی افزود : این اعتبار در قالب احداث 926 کلاس درس هزینه شده است .

استاندار لرستان با اشاره به خدمات دولت نهم یادآور شد : مسئولان در هفته دولت باید با اطلاع رسانی دقیق و شفاف از خدمات دولت ، مردم را با اقدامات انجام شده آشنا کنند .