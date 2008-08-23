کمک مالی پاپ به قربانیان جنگی گرجستان اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری زنیت، این مبلغ همراه یادداشتی به اسقف جوزپه پاسوتو نماینده پاپ در منطقه قفقاز ارسال شد.

پاپ در این پیام ابراز امیداوری کرده این مبلغ بتواند به درخواستهای کمکی که وی پیشتر مطرح کرده اضافه شده و راه را برای سایر کمکها باز کند.

اسقف پاسوتو گفت که پاپ بندیکت شانزدهم دوبار در طول سخنرانی خود در دعای آنجلس (دعایی که به یاد تجلی مسیح خوانده می شود) درباره گرجستان صحبت کرده است.

وی تأکید کرد: در کشوری که بیشتر جمعیت آن را ارتدکسها تشکیل داده اند رهبر کلیسای کاتولیک باید چنین قاطعانه نسبت به این وضعیت نگران باشد، به طوری که وی تصریح کرده مردم گرجستان را به خاطر خواهد داشت و برای آنها دعا می کند.

وی افزود: وضعیت پناهندگانی که تعداد آنها بین 80 تا 90 هزار نفر تخمین زده شده وخیم است، اما بسیاری از خانواده ها به افرادی که بسیار به کمک نیاز دارند کمک می کنند.

اسقف پاسوتا افزود: حتی پس از آتش بس هنوز هم تنش وجود دارد و مردم نمی توانند علت آن را درک کنند.

دولت گرجستان و شخصیتهای دینی ارتدکس مسیحی درخواست کمک کرده و کلیسای کاتولیک تمام تلاش خود را با روحیه همکاری صورت خواهد داد.

در این میان رهبران مسیحی، مسلمان و یهودی به ستادهای امداد انسان دوستانه ملحق شده اند.