دادستانها مبارزه با سرشبکه های مواد مخدر را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه مساله مواد مخدر تنها بعد اقتصادی و خرد ندارد، تصریح کرد: در عرصه های امنیتی و اجتماعی و فرهنگی ، دستهای آلوده و پلیدی برای تخدیر جامعه اسلامی ما در تلاش هستند چرا که دریافته اند بزرگترین صدمه به یک کشور ،تخدیر نیروی انسانی است، نیروهایی که باید در عرصه علمی و عملی و اقتصادی و فنی و خدماتی و تولیدی فعال شوند با سرمایه گذاری مغرضانه دشمن از گردونه کار و تلاش خارج می شوند و اهرم هایی که باید صرف رشد و پیشرفت و ترقی باشند خود مانع رشد و توسعه شده و بلکه بخش عظیمی از جامعه را گرفتار خود می کنند.

وی با اشاره به درگیری های ارگان های مختلف کشور و هزینه های هنگفت مصروف در راه مبارزه با مواد مخدر گفت: از تبعات و پیامدهای منفی مواد مخدر تحمیل هزینه های فراوان از جمله جمعیتی حدود 45 درصد از کل آمار زندانیان و صرف انرژی فراوان برای مبارزه و تقدیم 3600 شهید و خسارات مادی و معنوی و نیروی انسانی است که بواقع کارزاریست بمراتب از جبهه جنگ خطرناک و آثار و تبعات مخرب آن فزونتر و مجموعه آثار تخریبی آن به مراتب از آثار جنگ بیشتر است.

دری نجف آبادی در ادامه گفت: ماهیت و کیفیت ارتکاب یک قسم جرایم با مواد مخدر گره خورده است از جمله ناامنی ، شرارت بی بند وباری و فقر و ... شبکه های قاچاق نیز در این میان برای برقراری امنیت خود دست به جنایت می زنند و برای تامین امنیت خود مبادرت به اعمال مجرمانه و قتل و غارت می کند؛ مساله پولشویی نیز گره خورده با تجارت کثیف مواد مخدر است ؛ نه تنها مواد مخدر شرقی بلکه مواد تخدیری و روان گردان غربی نیز در قشر کثیری از جامعه تاثیر می گذارد که زنگ خطری است که باید مخاطرات آنرا دریابند و برای مبارزه با آن اهتمام ورزند.

وی با بیان اینکه کم نداریم پرونده هایی که عناصر معتاد برای تامین نیاز خود مبادرت به جرم و جنایت نموده اند، افزود: پیدایش تبعات مخرب انسانی و اجتماعی ، پیامدهای بلای خانمان برانداز توزیع و مصرف مواد مخدر است.

دری نجف آبادی اظهار داشت: اگر چه سالانه ده ها تن مواد مخدر کشف می شود اما حجم و هجمه خسارات وارده بمراتب بالاتر از این میزان است و اقدامات ما در قبال پیامدهای منفی و مخربی که مواد مخدر متوجه کشور ما می کند کم تر از میزان مورد انتظار است لذا باید خیلی بیشتر از وضع موجود اقدام کرده و در قبال تهدیدها، فرصت سازی و سیاست گذاری کرد ونظام اجرایی و قضایی و سیاستگذاری و فرهنگ سازی متناسب با حجم تهاجم و آسیب، وارد عمل شوند.

دادستان کل کشور افزود: باید ارزیابی دقیقی از تهاجم داشته باشیم و برای مبارزه قاطع و همه جانبه با این شرایط خطرناک ، نقشه راه مناسب و هدفمندی ترسیم کنیم باید برآورد همه جانبه ای از حجم و مختصات تهاجم و شبکه های مجرمانه داشته باشیم و با انگیزه و توان مضاعف برای مبارزه همت کنیم .

وی با اشاره به اینکه در فرآیند ترانزیت مواد مخدرنوعا جریاناتی در قالب شبکه های بزرگ و سازمان دهی شده وارد عمل می شوند که دارای باند و سرشبکه های خطرناک هستند ، گفت: انتظار می رود با تجربه های انباشته در زمینه مواد مخدر، بسیار جدی تر اقدام شود که البته این امر ساز و کار مقابله خود را می طلبد.

وی افزود: همه امکانات باید بسیج شود تا مرزهای شرقی و غربی از طرق مناسب همچون تجهیز به سیستمهای راداری و الکترونیکی و شبکه های کنترل و مراقبت و صیانت شود تا مجال و منافذ ورود مواد مخدر در برابر سوادگران مسدود گردد.

دری نجف آبادی با بیان اینکه مواد مخدر ریشه در افغانستان دارد از سازمان ملل، وزارت خارجه و دستگاههای امنیتی و انتظامی و قضایی خواست با قاطعیت نسبت به ترانزیت مواد مخدر از افغانستان مبارزه کنند و تدبیری به خرج دهند که لااقل رسوبات مخرب ترانزیت موادمخدر ،کشور ما را آسیب پذیرنکند.

دادستان کل کشور با توضیح اینکه در ابتدای انقلاب تولید مواد مخدر 280 تن بوده و در این تاریخ سالانه 8 هزار تن است از مدعیان مبارزه با مواد مخدر به شدت انتقاد کرد و از آنان خواست جمهوری اسلامی را در این کارزار تنها نگذارند.

وی از مردم خواست به این نکته عنایت داشته باشند که خطر مواد مخدر از ویروسهای واگیردار و کشنده کمتر نیست و خانواده ها و رسانه ها و نظام آموزشی و نهادهای فرهنگی باید کمک کنند که این مساله جامعه را از هستی ، ساقط نکند و آثار مخرب آن منجر به تهدید و خسران نسل جوان و جامعه نشود.

دری نجف آبادی با تاکید بر اینکه در برخورد با پدیده شوم مواد مخدر ، اقدام هماهنگ ، مستمر ، قاطع و قانومند ضروری است گفت: باید با اتخاذ تصمیمات، اقدامات و برخوردهای انتظامی و قضایی در سراسر کشور درقالب یک استراتژی هماهنگ و هدفمند، جامعه را به سمت ریشه کن سازی پدیده مواد مخدر رهنمود سازیم و با استمرار و قاطعیت به مردم القا کنیم که طی یک عزم ملی و جهاد همگانی می توان برای مبارزه با مواد مخدر و سالم سازی جامعه همت گمارده و جامعه را از لوث وجود این بلای خانمان برانداز ایمن ساخت.