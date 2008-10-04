۱۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۶

انتشار نتایج زمین شناسی پزشکی سلنیوم در کشور

جامع ترین بررسی تاثیرات عنصر سلنیوم بر بدن انسان توسط کارشناسان پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این تحقیق که در قالب طرح مطالعاتی زمین شناسی پزشکی ایران در پایگاه ملی داده های علوم زمین و با همکاری گروهی از زمین شناسان و پزشکان انجام شد، تماس مستقیم با سلنیوم می تواند باعث ایجاد مسمومیتهای حاد شود.

بر اساس این بررسی کمبود سلنیوم در برخی از شرایط باعث بروز بیماریهای قلبی عروقی، اختلال در عملکرد سیستم ایمنی و ناباروری می شود. ضمن آنکه اختلالات عصبی، ضعف بهداشت دهان و ریزش مو از اثرات تماس مزمن با این عنصر است.

نتایج این تحقیق توسط پایگاه ملی داده های علوم زمین منتشر شده است ضمن آنکه شرحی از آن اکنون در سایت اینترنتی www.ngdir.com/geoportalInfo/subjectInfoDetail.asp  قابل دسترسی است.

سلنیوم عنصر شبه فلزی است که در صنایع مختلفی چون شیشه و سرامیک سازی، دستگاههای فتوکپی و دارو سازی کاربرد دارد.

