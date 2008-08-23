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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

نسل سوم دیکشنری با قابلیتهای منحصربفرد در کشور متولد شد

نسل سوم دیکشنری با قابلیتهای منحصربفرد در کشور متولد شد

محققان کشور پس از 8 سال تلاش با دستیابی به فناوری پردازش زبانهای طبیعی، نسل سوم مترجم های ماشینی را در کشور تولید کردند که قادر است جملات انگلیسی را با دقت 80 درصد ترجمه کند.

مهندس علی ملک پور مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر نام این پروژه را "واژه نامه پارسا" ذکر کرد و افزود: این واژه نامه بر اساس دیکشنری آکسفورد و سایر منابع انگلیسی در مدت 8 سال و توسط 60 مترجم، محقق و زبان شناس طراحی و تولید شده است.

وی توضیح داد: بر خلاف نسلهای فبلی واژه نامه در کشور این واژه نامه به صورت توضیحی و تشریحی، واژگان را تعریف و کار بر را کاملا با فضای جغرافیایی و فرهنگی که واژگان در آن استفاده می شود، آشنا می کند و هیچ تردیدی در درک و استدلال از متون و مقالات باقی نمی گذارد.

مجری طرح همچنین به ترجمه و معادل یابی اصطلاحات، ترکیبات و مشتقات به صورتی دقیق اشاره و خاطرنشان کرد: برای اولین بار در یک فرهنگ لغت به جزئیات پرداخته شده است. چنین منبعی تا پیش از این به صورت یک جا در اختیار محققین ایرانی نبوده است.

به گفته وی این مجموعه به گونه ای  کاملا علمی طراحی و پیاده سازی شده که کاربر در هنگام استفاده از آن و دیدن معانی لغات زبان انگلیسی را نیز یاد می گیرد و تعاریف در ذهن وی باقی می ماند.

ملک پور ادامه داد: این مجموعه در حال حاضر به صورت نرم افزار قابل نصب در سازمان ها، کامپیوترهای شخصی و گوشیهای موبایل است و در نظر داریم برای استفاده عموم مردم به زودی از طریق اینترنت قابل دسترسی شود.

مجری طرح با تاکید بر اینکه این دیکشنری بر اساس متون عمومی طراحی و تولید شده است از اجرای 4 پروژه تالیف واژه نامه تخصصی پژشکی، مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر با همین مشخصات خبر داد که به مرور ارائه خواهند شد.

کد مطلب 736760

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