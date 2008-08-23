واحدهای جدید التاسیس پیام نور فارس در مناطق محروم ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، موغلی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن ارزیابی مطلوب از روند بومی سازی آموزش عالی از سوی پیام نور فارس بیان کرد: در این خصوص باید گفت که با انجام ایده بومی سازی دسترسی دنشجو به واحدهای پیام نور کاهش یافت به طوری که یک دانشجو حداکثر مسافتی را که برای دسترسی به واحدهای پیام نور استان طی می کند 100کیلومتر است.

وی خاطرنشان کرد: با این امر در پی کاستن از محدودیتها، امکان ادامه تحصیل برای علاقمندان در مناطق محروم نیز فرآهم شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس متذکر شد: با بومی سازی آموزش عالی، علاوه بر دسترسی دانشجویان به واحدهای دانشگاهی، مشکل ایاب و ذهاب و خوابگاه آنان نیز در سطح دانشگاه پیام نور استان تا حد بسیار زیادی حل شده است.