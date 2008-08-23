انتقاد شدید پزشکیان از توزیع ناعادلانه خدمات در نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مسعود پزشکیان امروز در مراسم روز پزشک که در سالن همایش های رازی برگزار شد، اظهارداشت: وقتی ساختاری درست می کنیم که خدمتی ارائه دهیم باید خدمت دهنده پاسخگوی دریافت کننده خدمت باشد تا بتوان گفت که خدمات عادلانه بوده است.

وی با عنوان این مطلب که ذهن جامعه باید بر مبنای عدالت برای همه مردم باشد، تصریح کرد: اینکه فقط افرادی که این خدمات را می بینند و دریافت می کنند، نمی تواند نگاه عادلانه در ارائه خدمات باشد.

پزشکیان با تاکید بر اینکه توزیع عادلانه خدمات در نظام سلامت تنها در قالب پزشک خانواده قابل اجرا است، افزود: مسئله ای که همواره به طور صحیح از رسانه ها به مردم منتقل نمی شود، موضوع سرانه درمان است.

وزیر بهداشت دولت هشتم با اشاره به اینکه افزایش سرانه درمان در کشورهای در حال توسعه نمی تواند به مرز 10 درصد نیز برسد، گفت: ما نباید ارائه خدمات اروپایی و آمریکایی را به مردم وعده بدهیم چون توانایی آن را نداریم.

پزشکیان همچنین افزود: در حالی که بیمارستان میلاد تهران سرویس آمریکایی ارائه می دهد اما در نقطه ای دیگر از کشور، مردم از گرفتن چنین خدمات محروم هستند ولی پول آن را می دهند؛ نمی تواند موجب گمان ما از ارائه خدمات مطلوب به افراد جامعه باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از نبود سیاستگذاری و تصمیم گیری واحد در حوزه سلامت انتقاد کرد و گفت: ساختار ارائه خدمات در کشور به گونه ای است که پول در وزارت رفاه است اما وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: تا زمانی که این مشکلات حل نشود، بدبختی ها و گرفتاریهای مردم در حوزه سلامت باقی خواهد ماند.

پزشکیان بر معرفی یک سیاستگذار و تصمیم گیر واحد در حوزه سلامت کشور تاکید کرد و افزود: قرار بود در سه ماهه اول اجرای طرح پزشک خانواده برای همه مردم پرونده سلامت درست شود اما بعد از دو سال تنها برای 50 درصد این امر صورت گرفته است.

وی گفت: تصمیم گیری در چند حوزه امکان پذیر نیست و باید وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار در حوزه سلامت تعیین شود و دیگران نیز تبعیت کنند.