42 طرح عمرانی در ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، به مناسبت هفته دولت 42 طرح عمرانی صبح امروز در شهر ایلام با حضور استاندار ایلام و فرماندار شهر ایلام به بهره برداری رسید.

فرماندار ایلام در این آیین گفت: 221 میلیارد و 125 میلیون ریال برای اجرای این طرحهای عمرانی در سطح شهرستان ایلام هزینه شده است.

فتاح اسماعیلی اظهار داشت: این طرحها در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی، آموزشی و......برای توسعه زیر ساختهای استان ایلام به بهره برداری رسیده است.

این مسئول با اشاره به اینکه با بهره برداری از این طرحها زمینه اشتغال 278 نفر فراهم می شود، خاطر نشان کرد: مهمترین هدف از اجرای این طرحها اشتغال زایی و توسعه زیرساختهای استان ایلام است.

استاندار ایلام نیز در این آیین گفت: اجرای این طرحها کمک موثری در جهت توسعه بخشهای مختلف استان ایلام از جمله خدماتی، بهداشتی، کشاورزی و و....انجام خواهد داد.

میر محمد غراوی اظهار داشت: در هفته دولت 270 طرح عمرانی در استان ایلام به بهره برداری می رسد که تحولی عظیم در توسعه استان ایلام رخ خواهد داد.

این مسئول یادآور شد: بیشتر این طرحها در زمینه خدماتی، کشاورزی، بهداشتی، آموزشی و....هستند که در هفته دولت در استان ایلام به بهره برداری می رسند.