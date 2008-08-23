اجرای سوئیت سمفونی "انتظار"در تالار وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، سوئیت سمفونی "انتظار" به آهنگسازی بهزاد عبدی است که در 12 فصل اجرا می شود.

این 12 فصل شامل "آفرینش"، "هبوط"، "هابیل و قابیل" ،"نوح"، "ابراهیم"، "موسی" ،"سامری"،"مسیح"،"محمد(ص)"،"روزگار معاصر"،"قیام و" لبیک" است .