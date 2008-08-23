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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۵۶

اجرای سوئیت سمفونی "انتظار"در تالار وحدت

اجرای سوئیت سمفونی "انتظار"در تالار وحدت

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری منوچهر صهبایی سوئیت سمفونی "انتظار" را در روزهای 3 و 4 شهریورماه ساعت 21:30 در تالار وحدت اجرا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سوئیت سمفونی "انتظار" به آهنگسازی بهزاد عبدی است که در 12 فصل اجرا می شود.

این 12 فصل شامل "آفرینش"، "هبوط"، "هابیل و قابیل" ،"نوح"، "ابراهیم"، "موسی" ،"سامری"،"مسیح"،"محمد(ص)"،"روزگار معاصر"،"قیام و" لبیک" است .

کد مطلب 736780

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