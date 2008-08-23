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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۲۱

ثبت نام دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه علمی کاربردی در نیمه دوم شهریور

ثبت نام دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه علمی کاربردی در نیمه دوم شهریور

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: ثبت نام دوره های کاردانی پودمانی این دانشگاه طبق هماهنگی به عمل آمده با سازمان سنجش نیمه دوم شهریور ماه سال جاری انجام می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله افشار با اعلام این خبر افزود: پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی در 104 کد رشته، 1300 کد رشته محل، 325 مرکز آموزش علمی کاربردی، 30 استان و 124 شهر در سراسر کشور انجام می پذیرد و 80 هزارنفر نیز در این دوره پذیرفته می شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: متقاضیان باید در زمان مقرر با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور دفترچه های ثبت نام را دریافت کرده و به صورت اینترنتی از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: پذیرش در دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی بر اساس معدل کل دیپلم و با توجه به اولویت های بومی و غیر بومی، سهمیه شاغل، آزاد و ایثارگر انجام می شود. همچنین معافیت تحصیلی به پذیرفته شدگان این دوره ها تعلق نمی گیرد.

کد مطلب 736783

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