ثبت نام دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه علمی کاربردی در نیمه دوم شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله افشار با اعلام این خبر افزود: پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی در 104 کد رشته، 1300 کد رشته محل، 325 مرکز آموزش علمی کاربردی، 30 استان و 124 شهر در سراسر کشور انجام می پذیرد و 80 هزارنفر نیز در این دوره پذیرفته می شوند.

وی در ادامه اظهار داشت: متقاضیان باید در زمان مقرر با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور دفترچه های ثبت نام را دریافت کرده و به صورت اینترنتی از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: پذیرش در دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی بر اساس معدل کل دیپلم و با توجه به اولویت های بومی و غیر بومی، سهمیه شاغل، آزاد و ایثارگر انجام می شود. همچنین معافیت تحصیلی به پذیرفته شدگان این دوره ها تعلق نمی گیرد.