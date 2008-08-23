قطعه اول کنار گذر اراک و باند دوم توره- مهاجران فردا افتتاح می شود

اردشیر گروسی در گفتگو با مهر گفت: قطعه اول کنار گذر اراک به طول 25 کیلومتر و باند دوم توره- مهاجران به طول 20 کیلومتر در سفر استانی رئیس جمهوری به این استان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

معاون ساخت راهها و بزرگراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: اجرای عملیات باند دوم محور مهاجران- توره به طول 15.5 کیلومتر در اواخر فصل کاری سال 81 آغاز شد و طی دو فاز 5.5 کیلومتر در سال گذشته و 10 کیلومتر در سال جاری آماده بهره برداری شده است.

وی ادامه داد: پروژه توره- مهاجران با توجه به شرایط و معضلات خاص منطقه و قرارگیری پروژه در یکی از سردترین مناطق کشور در دو مرحله و با اعتبارحدود 6 میلیارد تومان به انجام رسید.

گروسی ابراز داشت: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه، عملیات احداث آزادراه و بزرگراههای حد فاصل تهران تا سه راهی توره- ملایر- بروجرد تکمیل شده است.

معاون ساخت راهها و بزرگراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهار داشت: محورهای تهران، اراک، خرم آباد، اهواز، بندر امام و تهران، اراک، ملایر، همدان، کرمانشاه و تهران، اراک، نهاوند، کنگاور، سنندج با ترافیک روزانه بیش از 15 هزار خودرو یکی از پر ترافیک ترین شریانهای اصلی در کریدور غربی- جنوبی کشور در حمل و نقل جاده ای است که علاوه بر ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی را نیز برعهده دارد.