به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره آخرین منجی با درنظر گرفتن مسیر جدید در روند بهبود کمی و کیفی برنامه‌های خود، تغییرات مطلوبی برای دومین جشنواره خواهد داشت .



همچنین پیگیری روند عملیاتی شدن ایده‌ها و نظرات ارسالی به دبیرخانه نخستین جشنواره آخرین منجی از دیگر طرحهای این دبیرخانه است .