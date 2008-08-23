به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره آخرین منجی با درنظر گرفتن مسیر جدید در روند بهبود کمی و کیفی برنامههای خود، تغییرات مطلوبی برای دومین جشنواره خواهد داشت .
همچنین پیگیری روند عملیاتی شدن ایدهها و نظرات ارسالی به دبیرخانه نخستین جشنواره آخرین منجی از دیگر طرحهای این دبیرخانه است .
بهمنظور بهبود وضعیت فعالیتهای مهدوی در دومین جشنواره بینالمللی آخرین منجی تشکیل کانونهای تخصصی با موضوع "مهدویت و قرآن" بررسی میشود .
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره آخرین منجی با درنظر گرفتن مسیر جدید در روند بهبود کمی و کیفی برنامههای خود، تغییرات مطلوبی برای دومین جشنواره خواهد داشت .
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