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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۱۵

از سوی جشنواره آخرین منجی/

تشکیل کانونهای "مهدویت و قرآن" بررسی می‌شود

تشکیل کانونهای "مهدویت و قرآن" بررسی می‌شود

به‌منظور بهبود وضعیت فعالیتهای مهدوی در دومین جشنواره بین‌المللی آخرین منجی تشکیل کانونهای تخصصی با موضوع "مهدویت و قرآن" بررسی می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره آخرین منجی با درنظر گرفتن مسیر جدید در روند بهبود کمی و کیفی برنامه‌های خود، تغییرات مطلوبی برای دومین جشنواره خواهد داشت .

همچنین پیگیری روند عملیاتی شدن ایده‌ها و نظرات ارسالی به دبیرخانه نخستین جشنواره آخرین منجی از دیگر طرحهای این دبیرخانه است .

کد مطلب 736789

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