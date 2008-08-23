کارکردگرایی و نظریۀ بازنمایی ذهن

نظریۀ این­همانی فقط برای یک دورۀ کوتاه از محبوبیت در بین فیلسوفان بهره­مند بود. سقوط این نظریه ناشی از حملات متقابل دوآلیستی نبود بلکه ناشی از ظهور تصور جدیدی از ذهن به شمار می­آمد که آن کارکردگرایی بود.

کارکردگرایان از پای­بندی نظریه‌پردازان نظریۀ این‌همانی به ماتریالیسم مأیوس نشدند، با این همه همان­گونه که خواهیم دید کارکردگرایی فی­نفسه نظریه­ای ماتریالیستی نیست و می­تواند با روح ماتریالیسم سازگار باشد. بیش­تر فایده­گرایان هم خودشان را به عنوان یکی از انحای ماتریالیست­ها معرفی کرده­اند.

بنابراین کارکردگرایان تأیید می­کنند که - هرچه جواهر غیرمادی مانند روح­ها - قابل فهمند هر جوهر با وجود همۀ احتمالات یک جوهر مادی است . اگر مطلب از این قرار باشد آن­گاه هر کیفیتی که در جوهری موجود باشد به­وسیلۀ جوهر مادی تصاحب شده است. آیا این بدان معناست که هر کیفیتی، کیفیتی مادی است؟ آیا کیفیات ذهنی نوع­های کیفیت مادی هستند؟ این مسائل مورد تردیدند و باید آن­ها را در بخش­هایی که در پی می­آیند بررسی کنیم.

این روزها کارکردگرایی در حوزۀ فلسفۀ ذهن، علم­شناختی و روان­شناسی تفوق دارد. کارکردگرایی چشم‌اندازی را در مورد ذهن پیشنهاد می­کند که با نیازهای بسیاری از دانشمندان متناسب است و یکی آن است که کارکردگرایی راه­حل­هایی را برای تعداد زیادی از معماهای قدیمی در باب اذهان و نسبت­شان با ابدان مادی ارائه می­کند. پ

به طور قطع نظریۀ کارکردگرایی - و نه عنوان و نام آن - از طریق تلویزیون و این رسانه روش خود را بر تصور عموم غالب کرده است. هنگامی­که این عقاید بنیادین کارکردگرایی برای غیرفیلسوفان بیان می­شوند پاسخی که اغلب کافی است این است که : "خب" این امر آشکار است. آیا غیر از این است؟

این­گونه نباید گفت که کارکردگرایی منتقدانی ندارد. برعکس بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان تجربی کارکردگرایی را ناقص یافته­اند. با این همه کمتر توافقی در بین مخالفان در این­که ضعف کارکردگرایی دقیقاً کجاست وجود دارد.

در واقع مخالفان معمولاً مایلند تا تصدیق کنند که کارکردگرایی دربارۀ پاره­ای امور صادق است - هر چند مجداً این­که این امور چه ها هستند چیزی است که کم­تر در باب آن اتفاق نظری وجود دارد. در غیاب رقیبان قدرت­مند نظریه­پردازان زیادی درصدد برآمده­اند تا به کارکردگرایی بچسبند هر چند که شکاف­ها و خلل­هایی در آن­چه آن­ها بپذیرفته­اند وجود دارد. این امر حداقل تا زمانی­که [نظریۀ] بهتری ظهور کند وجود خواهد داشت. بدین نحوه کارکردگرایی به جهت فقدان حریف پیروز است.

