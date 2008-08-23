کارکردگرایی و نظریۀ بازنمایی ذهن

نظریۀ اینهمانی فقط برای یک دورۀ کوتاه از محبوبیت در بین فیلسوفان بهرهمند بود. سقوط این نظریه ناشی از حملات متقابل دوآلیستی نبود بلکه ناشی از ظهور تصور جدیدی از ذهن به شمار میآمد که آن کارکردگرایی بود.
کارکردگرایان از پایبندی نظریهپردازان نظریۀ اینهمانی به ماتریالیسم مأیوس نشدند، با این همه همانگونه که خواهیم دید کارکردگرایی فینفسه نظریهای ماتریالیستی نیست و میتواند با روح ماتریالیسم سازگار باشد. بیشتر فایدهگرایان هم خودشان را به عنوان یکی از انحای ماتریالیستها معرفی کردهاند.
بنابراین کارکردگرایان تأیید میکنند که - هرچه جواهر غیرمادی مانند روحها - قابل فهمند هر جوهر با وجود همۀ احتمالات یک جوهر مادی است . اگر مطلب از این قرار باشد آنگاه هر کیفیتی که در جوهری موجود باشد بهوسیلۀ جوهر مادی تصاحب شده است. آیا این بدان معناست که هر کیفیتی، کیفیتی مادی است؟ آیا کیفیات ذهنی نوعهای کیفیت مادی هستند؟ این مسائل مورد تردیدند و باید آنها را در بخشهایی که در پی میآیند بررسی کنیم.
این روزها کارکردگرایی در حوزۀ فلسفۀ ذهن، علمشناختی و روانشناسی تفوق دارد. کارکردگرایی چشماندازی را در مورد ذهن پیشنهاد میکند که با نیازهای بسیاری از دانشمندان متناسب است و یکی آن است که کارکردگرایی راهحلهایی را برای تعداد زیادی از معماهای قدیمی در باب اذهان و نسبتشان با ابدان مادی ارائه میکند. پ
به طور قطع نظریۀ کارکردگرایی - و نه عنوان و نام آن - از طریق تلویزیون و این رسانه روش خود را بر تصور عموم غالب کرده است. هنگامیکه این عقاید بنیادین کارکردگرایی برای غیرفیلسوفان بیان میشوند پاسخی که اغلب کافی است این است که : "خب" این امر آشکار است. آیا غیر از این است؟
اینگونه نباید گفت که کارکردگرایی منتقدانی ندارد. برعکس بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان تجربی کارکردگرایی را ناقص یافتهاند. با این همه کمتر توافقی در بین مخالفان در اینکه ضعف کارکردگرایی دقیقاً کجاست وجود دارد.
در واقع مخالفان معمولاً مایلند تا تصدیق کنند که کارکردگرایی دربارۀ پارهای امور صادق است - هر چند مجداً اینکه این امور چه ها هستند چیزی است که کمتر در باب آن اتفاق نظری وجود دارد. در غیاب رقیبان قدرتمند نظریهپردازان زیادی درصدد برآمدهاند تا به کارکردگرایی بچسبند هر چند که شکافها و خللهایی در آنچه آنها بپذیرفتهاند وجود دارد. این امر حداقل تا زمانیکه [نظریۀ] بهتری ظهور کند وجود خواهد داشت. بدین نحوه کارکردگرایی به جهت فقدان حریف پیروز است.
نظر شما