پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در چهار رشته جدید در همدان

عبدالله فرهادی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در سال گذشته نیز در هشت رشته در حوزه تحصیلات تکمیلی به رشته های دانشگاه علوم پزشکی همدان افزوده شد، اظهار داشت، در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی همدان در 35 رشته تحصیلات تکمیلی دانشجو می پذیرد .

فرهادی نسب از راه اندازی آزمایشگاه رفرانس در زمینه درمان خبر داد و اظهار داشت : چهار مرکز تحقیقات واحد پژوهشی در استان همدان فعالیت می کند که در پی آن افزایش تصاعدی فعالیت های پژوهشی را ایجاد کرده است .

وی از آموزش دندانپزشک متخصص در همدان خبر داد و گفت : در چهارماهه نخست امسال رشته های دستیاری دندانپزشکی نیز به جمع رشته های دانشگاه علوم پزشکی همدان پیوسته است .