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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۳۸

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در چهار رشته جدید در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: چهار رشته تحصیلات تکمیلی در سال 87 به جمع رشته های کارشناسی ارشد و دانشگاه علوم پزشکی همدان پیوست.

عبدالله فرهادی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در سال گذشته نیز در هشت رشته در حوزه تحصیلات تکمیلی به رشته های دانشگاه علوم پزشکی همدان افزوده شد، اظهار داشت، در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی همدان در 35 رشته تحصیلات تکمیلی دانشجو می پذیرد.

فرهادی نسب از راه اندازی آزمایشگاه رفرانس در زمینه درمان خبر داد و اظهار داشت: چهار مرکز تحقیقات واحد پژوهشی در استان همدان فعالیت می کند که در پی آن افزایش تصاعدی فعالیت های پژوهشی را ایجاد کرده است.

وی از آموزش دندانپزشک متخصص در همدان خبر داد و گفت: در چهارماهه نخست امسال رشته های دستیاری دندانپزشکی نیز به جمع رشته های دانشگاه علوم پزشکی همدان پیوسته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان از افتتاح دو پایگاه اورژانس جاده ای در هفته دولت خبر داد و گفت: با افتتاح این دو مرکز تعداد پایگاه ها به بیش از 25 پایگاه اورژانس جاده ای می رسد.

کد مطلب 736802

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