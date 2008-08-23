امام زمان (عج) در بستر آمادگی جامعه انسانی خواهد آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد باران،حجت الاسلام سید محمد خاتمی در دیدار با جمعی ازخبرنگاران ورزشی با اشاره به اینکه در ماه مبارک شعبان بسر می بریم که اوج شکوه آن در سالروزمیلادحضرت بقیه‌الله الاعظم، حضرت حجت ‌بن‌الحسن(عج)است، خاطر نشان کرد: مفهوم مهدویت و وجود مبارک حضرت ‌مهدی(عج) با دو عنوان امید و انتظار همراه است ؛ گرچه امید و انتظار به نحوی به یکدیگر نزدیک می‌شوند، اما با یکدیگر فرق دارند.

سید محمد خاتمی با بیان اینکه آرزو به خواسته ‌ای گفته می‌شود که احتمال تحقق آن کم است، ادامه داد: مثل آرزوهایی که کودکان دارند مثلا می‌خواهند در آسمان پرواز کنند، گرچه همین آرزوها گاهی منشا خلاقیت ها و ابتکاراتی می‌شود که ذاتا خیر است. مثل پرواز که انسان از قبل آرزوی آن را داشت و بالاخره به آن رسید، اما معمولا آرزو به اموری تعلق می گیرد که دور از دسترس است، اما امید به خواستی گفته می‌شود که قابل تحقق است و این تفاوت عمده میان امید و آرزو ست.

رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها گفت: ما به زندگی بهتر امید داریم نه فقط آرزوی آن. ما به عنوان مسلمان و شیعه امیدواریم به نحوه ای از زندگی سعادتمند برسیم؛ طبعا وقتی امید بود انتظار هم هست و طبق تعبیر قرآنی زندگی مومنانه در زندگی سعادتمند آنست که انسان ترس و غمی نداشته باشد.

خاتمی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم عدالت هم درجامعه باشد، برای این است که ترس وغم را از بین می‌برد و همین طور ایمانی قوی که انسان احساس می‌کند همه چیز متعلق به خدا است و اگر چیزی را از دست می‌دهد، بداند که خدا آن چیز را داده و خودش هم گرفته است.

وی افزود: این امید وانتظار درباره حضرت مهدی(عج) در ما شیعیان قوی تراست و زندگی ما را معنادار می‌کند. طبعا وقتی امید وانتظاربود، نشاط هم هست به خصوص نشاط هنگامی معنا پیدا می‌کند که انسان خودش بتواند با تلاش به انتظاری که دارد برسد.

در زمینه مهدویت بارها گفته‌ام که انتظار دو طرفه است

رئیس بنیاد باران خاطر نشان کرد: در زمینه مهدویت بارها گفته ‌ام که انتظار دو طرفه است. از یک طرف ما منتظریم که آن بزرگوار بیاید و از طرف دیگر ایشان منتظر است که ما زمینه را فراهم کنیم تا اراده خداوند بر این تعلق بگیرد که بیاید و زمین را پر ازعدل و داد کند، همانگونه که پر از ظلم و فساد شده است . برخی معتقدند هر چه ظلم و فساد بیشتر باشد، ما هم به آن دامن بزنیم امکان ظهورامام زمان بیشتر است پس باید به ظلم و فساد دامن زد ،این تصور غلطی است.

خاتمی افزود: امام زمان(عج) در بستر آمادگی جامعه انسانی خواهد آمد. یکی از مسائلی که امروزه وجود دارد، این نگرانی و آشفتگی است که درسراسر دنیا وجود دارد. دنیای امروز دنیای ناامنی شده و هیچ کس در شرق و غرب امنیت ندارد چه قدرتهای بزرگ و این سوءتفاهمات و جنگ‌های روانی که وجود دارد این ناامنی بشر را آماده می‌کند که زندگی عدل بنیادی را بپذیرد.

رئیس جمهور سابق کشورمان اظهار داشت :در ایران، انقلابی شده که به نام اسلام و تشیع و حضرت مهدی (عج) تحقق یافته و درمملکت ما شور و هیجانی به خصوص در نسل جوان ایجاد شد. مسلما انقلاب ما به این هدف نبود که بیاییم همه جهان را بگیریم و همه جهان را تحت سلطه خودمان و حرف حقمان قرار دهیم، زیرا این موضوع متعلق به اراده حضرت پروردگار است.

وی ادامه داد : اراده خدا بر این قرار گرفته که این حق بر همه زمین و زمان حاکم شود و فلسفه وجودی حضرت مهدی (عج) نیز همین است. ما که این رسالت را نداریم، اما در گوشه‌ای از زمین و در سرزمین مقدسی به نام ایران، عده‌ای از مردم رشد یافتند و بیدار شدند و به خصوص با رهبری ممتاز حضرت امام(ره)،رژیم فاسدی را کنار زدند و نظام جمهوری اسلامی را ایجاد کردند تا به قول امروزی‌ها نمونه‌ای ساخته شود که دیگر کشورها را جذب کند و آنها بدانند این انقلاب نمونه‌ ای از وعده الهی است و الگوسازی شود که در آن اخلاق و معنویت و پیشرفت و آبرو و حیثیت و امنیت شغلی و سیاسی در آن باشد و مردم احساس کنند کشورشان در میان کشورهای دنیا عقب افتاده نیست و مردم در اقشار مختلف از آن رضایت داشته باشند.

خاتمی یاد آور شد: توقع نداریم در یک شب و یک سال و 10 سال و 30سال به اوج مورد نظر برسیم، اما حتما باید در آن جهت حرکت کنیم و حتما باید سال به سال احساس کنیم امنیت ‌مان بیشتر شده، تولیداتمان بهتر شده ، تسلط‌مان بر دانش و تکنولوژی افزایش یافته و حضورمان در بازارهای جهانی ارزان‌ ترو آسان تر انجام می‌گیرد. حتما احساس کنیم حرمت ایران و ایرانی در دنیا بالا رفته است و اگر این احساس نباشد، نشان می‌دهد که درکارمان مشکلی وجود دارد و باید دید سال به سال پیشرفت کرده‌ایم یا عقب‌گرد.

وی ادامه داد: اگر جمهوری اسلامی گفته مردم حق حاکمیت بر سرنوشت خود دارند، زمینه‌های تحقق خواست مردم، رای مردم، حضور مردم، مشارکت مردم و موانع راه آزادی مردم کم شده یا افزایش یافته، اینها معیارها و ملاک‌هایی است که باید سنجیده شود تا ببینیم در مسیری که انقلاب ما رسالت آن را داشت و ما به عنوان کسانی که به حضرت مهدی (عج) دل بسته‌ایم ، قرار گرفته ‌ایم یا خیر.

رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها خاطر نشان کرد: مهدویت اختصاص به شیعه ندارد و همه ادیان به نحوی آخرالزمان و آمدن منجی را قبول دارند. اهل تسنن نیز قطعا معتقدند امام مهدی خواهد آمد ؛ تفاوت ما این است که می‌گوییم این مهدی متولد شده و منتظر آماده شدن شرایط برای حضور است. در ایران و به خاطر ایرانی بودن، دلبستگی بیشتر به این حقیقت وجود دارد و اگر از ایرانی زرتشتی هم بپرسی، دلش به این سمت نزدیک‌تر است تا یک نفر غیرمسلمان غیرایرانی.

ایرانی بودن روح عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی را پرورش می‌دهد

سید محمد خاتمی با اشاره به اینکه ایرانی بودن روح عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی را پرورش می‌دهد ، ادامه داد: مسئله دیگر اینکه در این کشور باید میزان موفقیت خودمان را به میزان رضایت جامعه از کسانی که دست‌ اندرکار امور هستند بدانیم. حالا ممکن است بنده به عنوان شخصی که روزی مسئول بوده، خیلی هم مدعی باشم که مثلا مردم به من علاقه دارند، اما واقعا این شعار کار را درست می‌کند؟ یا اگر برویم میان اقشار مختلف مردم بازهم این رضایت وجود دارد؟ اگر این رضایت چه در قشر متدین جامعه و چه در قشر عادی یا جوان یا نخبه یا کشاورز یا کارگر باشد، خوب است، اما نباید فراموش کرد که همیشه همه راضی نیستند، اما باید اکثریت راضی باشند ؛ نه این که خود گویی و خود خندی ، عجب مرد هنرمندی.

وی تاکید کرد : اگر این رضایت وجود ندارد، معلوم است که یک جای کار ایراد دارد و باید آن را پیدا و مرتفع کنیم. پایه دوام یک نظام به رضایت مردم بستگی دارد. ما که ادعا نداشتیم به زور می‌آییم و به زور حکومت می‌کنیم و اگر کسی این تصور را دارد تصور غلطی است؛ زیرا نه با معیارهای اسلامی سازگاری دارد و نه با معیارهای علمی که در دنیا برای دوام حکومت‌ها وجود دارد. با زور چیزی دوام پیدا نمی‌کند.

در دنیای امروز ورزش یک هدف است

براساس این گزارش سید محمد خاتمی خاطر نشان کرد:در زمینه مسائل ایران از جمله مسائل مهم باید ورزش را مدنظر قرار داد. در دنیای امروز ورزش یک هدف است.

رئیس بنیاد باران در ادامه گفت:در دنیای ماشین زده امروز که روابط و نحوه زندگی متفاوت شده یک پدیده‌ای به نام ورزش پر کننده یک خلاء است که در زندگی و دنیای مدرن ایجاد شده است. ورزش اگر واقعا درست انجام شود نه تنها سلامت جمعی، بلکه یک نوع تعادل روحی و معنوی هم در انسان ایجاد می‌کند.

وی افزود:علاوه بر این در دنیای امروز ورزش یک هدف است، یعنی اگر این نباشد به خصوص در جامعه جوان. خلائی ایجاد می‌شود که هیچ چیز نمی‌تواند جای آن را پر کند. یک جامعه متعادل و راضی حتما باید ورزش را به عنوان یک ضرورت نه به عنوان یک تفریح، مورد توجه قرار دهد.

سید محمد خاتمی افزود: نمی‌خواهم بحث کنم که چرا در دنیای امروز ورزش یک هدف است نه یک وسیله برای رسیدن به هدفی دیگر. بین 65 تا 70درصد جامعه ما را افراد پایین 35 سال تشکیل می‌دهند و جامعه جوان به تحرک نیاز دارد. جوان چند چیز می‌خواهد: آرمان، تحول و نشاط؛ که ورزش هر 3 اینها را تامین می‌کند.

خاتمی با اشاره به طرح جامع ورزش یادآور شد: برای چنین اهدافی باید طرح جامع داشت و اصلا نمی‌گوییم این طرح مثل وحی الهی هیچ عیب و نقصی ندارد، اما مهم این است که در این زمینه گام برداشتیم. تعدادی از اساتید علمی و ورزشی به لحاظ تئوری و عملی دور هم جمع شدند و پیش نویسی نوشتند. این مسئله چندین جلسه در شورای‌عالی ورزش با حضور صاحب‌نظران مطرح شد و فکر نمی‌کنم برنامه‌ای تا این قدر رویش کار شده باشد و از رییس جمهور تا متخصصان درگیر قضیه شده باشند.

رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: در دوره آقای هاشمی، شورای‌عالی ورزش زیر نظر معاون اول بود، اما پس از آن من سعی می‌کردم خودم در 80 درصد آنها حضور یابم به خصوص در مباحث اساسی.

خاتمی افزود:کار دیگر این بود که یک یا دو درصد از درآمدهای بخش‌های مختلف به ورزش اختصاص داده شود. یک وقت گفتند بودجه سازمان تربیت بدنی 2میلیارد است که شد 10میلیارد و سال بعد از آن 20 میلیارد، اما با اضافه شدن آن درصد، ده‌ها میلیارد تومان به سمت ورزش سرازیر شد .

رییس بنیاد باران خاطرنشان کرد:برای دسترسی بیشتر مردم و جوانان گفتیم در هر مرکز استان حداقل یک ورزشگاه 15هزار نفری داشته باشیم و کمک کنیم به تشکیلات ورزش و اماکن و امکانات ورزشی را در سراسر کشور گسترش دهیم ؛ یا دو قطب فوتبال کشور پرسپولیس و استقلال وقتی مشکل پیدا می‌کردند، به آنها کمک می‌کردیم.

رئیس جمهور سابق کشورمان با اشاره به اینکه همه رقیبان ایران که درآسیا بوده‌اند وما آنها را برده‌ایم، حالا مدال‌های رنگارنگ می‌گیرند و ما مانده‌ایم. ادامه داد:این نشان می‌دهد که آنها برای المپیک برنامه صحیح و اصولی داشته‌اند و این قدر جوان‌هایشان را برای مسابقات معمولی فرستاده‌اند که برای المپیک باتجربه شده‌اند و مدال می‌گیرند.

خاتمی تصریح کرد:کشور ما کشور جوانی است و خیلی از تفریحات کشورهای دیگر را به دلیل مقررات اسلامی نداریم که به حق است ، اما خیلی وقت‌ها تنگ‌نظری می‌کنیم. ورزش جایی است که هر کس، هر جا احساس کمبود کرده می‌تواند در ورزش جبران کند. ورزش برای امنیت ملی ما هم اهمیت دارد و باعث وحدت ملی می‌شود. وقتی تیم ملی به جام‌جهانی می‌رود، اقشارمختلف مردم ،خوشحال می‌شوند و با باخت آن همه غمگین.

رسانه‌های ورزشی ما بیشتر انتقادکنند



وی خاطر نشان کرد:معتقدم که باید بیشتر به ورزش بها داد و رسانه‌های ورزشی ما بیشتر انتقادکنند واشکالات رابطور اصولی بگویند. مطرح شدن تیم‌های ما درسطح جهان دررشته‌های والیبال وبسکتبال که ناگهان اتفاق نمی افتد، بلکه به دلیل سرمایه‌ گذاری ‌های قبلی این افتخارآفرینی‌ها صورت گرفت و همیشه می‌گفتم در رشته‌های پرمدال مثل دو و میدانی، شنا و تیراندازی که امکانات کمتری هم می‌خواهد، بیشتر سرمایه‌گذاری شود.

خاتمی افزود:بسیاری از درخشش ها در رشته های مختلف حاصل سرمایه گذاری معنوی و مادی و زمینه سازی برای بروز و ظهور جوانان با استعداد بود ولی اگر آن راه دنبال نشود و بی توجهی کنیم در عرصه های جهانی با شکست روبرو می شویم و دل ملت هم می شکند؛ شاید ما در میانه راه سستی کرده‌ایم یا بعدی‌ها راه ما را ادامه نداده‌اند، اما به هر حال مسئولان باید جواب مردم را بدهند.

وی با اشاره به اینکه جوان‌ها و ورزشکاران ما با تمام وجود تلاش می‌کنند و یقین دارم آنها کم نگذاشته‌اند و اگر عیبی وجود دارد، از برنامه‌ریزی و تشکیلات ورزشی ما است،افزود:ما آن زمان-دولت اصلاحات- توجه زیادی به این مسائل داشتیم. پیروزی‌های ورزشی مختص جوان‌ها است و باعث رضایت مردم از نظام و دولت می‌شود و مردم را سر ذوق می‌آورد.

خاتمی ادامه داد:ورزشی ‌نویسان بدانند مخاطبان بسیاری دارند و می‌توانند در بهبود امور ورزش و اصلاح اشکالات تاثیرگذار باشند. مسئولان هم این انتقادات را کارشکنی به حساب نیاورند و با مشاوره با صاحب‌نظران و گوش‌ دادن به انتقادات اصولی، مشکلات را برطرف کنند.

سید محمد خاتمی در پایان سخنانش تاکید کرد:امیدوارم استعدادهای بی‌شمار را به فعلیت برسانیم. نباید این مسائل تاالمپیک 4 سال آینده یادمان برود و باید از آنها برای رفع اشکالات و مشکلات درس بگیریم و بیشتر تلاش کنیم.

در ابتدای این دیدار حاضرین در جلسه به بیان دیدگاهها و نظرات خود پیرامون وضعیت کنونی ورزش کشور پرداختند.