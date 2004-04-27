ايران ميزبان مسابقات جام جهاني اسكي روي چمن

* مسابقات انتخابي تيم ملي اسكي

به گزارش خبرنگار" مهر" مسابقات انتخابي تيم ملي در صورتي در پايان هفته جاري برگزار مي شود كه برف، شرايط استاندارد براي برگزاري مسابقات را داشته باشد. چرا كه با گرم شدن هوا، برف نيزنرم مي شود وهمين موضوع در انجام مسابقه اخلال ايجاد مي كند. براساس اعلام فدراسيون اسكي كشور، پيست ديزين شاهد مسابقه مارپيچ بزرگ خواهد بود.

نفرات برگزيده دراين مسابقه دراردوهاي تابستاني حضورپيدا كرده تا خود را براي مسابقات سال آينده آماده كنند.

* ايران، ميزبان جام جهاني اسكي روي چمن

ايران درسال 2005 ميزبان رقابتهاي اسكي روي چمن قهرمان جهان خواهد شد.

لازم به يادآوري است: تيمهايي كه قراراست درمسابقات قهرماني جهان درسال 2005 شركت كنند، بايد درتابستان امسال براي امتيازگيري دركشورمان حضورپيدا كنند. درواقع اين مسابقات، مقدماتي جام جهاني به حساب مي آيد وهمه تيمها با تمام قوا دراين رقابتها حضورمي يابند.