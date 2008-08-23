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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۲۵

در گفتگو با مهر؛

وزیر بازرگانی خرید گندم از آمریکا را رد کرد

وزیر بازرگانی خرید گندم از آمریکا را رد کرد

وزیر بازرگانی با بیان اینکه ایران خرید مستقیم گندم از آمریکا نداشته است، گفت: خریداران و فروشنده های بزرگی در جهان هستند که ما از آنان گندم خریداری می کنیم.

مسعود میرکاظمی درگفتگو با مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر صحت خبر برخی رسانه های خارجی مبنی بر خریداری حدود 1 میلیون تن گندم از آمریکا توسط کشورمان، اظهار داشت: ما از کشورهای اروپایی و همچنین کشورهایی نظیر کانادا گندم خریداری می کنیم اما تاکنون به طور مستقیم از آمریکا گندم خریداری نکرده ایم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در خبرها آمده است گفته می شود، بخشی از گندم وارداتی مرغوب نیست و محصولی است که برای خوراک دام از آن استفاده می شود ، گفت: این موضوع امکان ندارد ، زیرا کیفیت گندم خریداری شده حتی از گندم متوسط ما نیز مرغوب تر است.

به گزارش مهر، براساس برنامه ریزی وزارت بازرگانی در ماههای شهریور، مهر و آبان سال جاری ماهیانه یک میلیون تن گندم وارد کشور خواهد شد.

کد مطلب 736822

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