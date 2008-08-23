کرزای از اقدامات یکجانبه آمریکا در افغانستان انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "حامد کرزای" با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران در ادامه از اقدامات یکجانبه آمریکا در افغانستان انتقاد کرد.

در همین رابطه از هرات خبر می رسد که مردم این منطقه در اعتراض به حمله اخیر نظامیان آمریکایی که در آن دست کم 76 شهروند افغانی که اغلب آنها را کودکان تشکیل می دهند کشته شدند دست به تظاهرات گسترده ای زده و شعارهای تندی را علیه نظامیان خارجی سر داده اند.

بر اساس این گزارش، این افراد در درگیری روز گذشته نظامیان آمریکایی در نزدیکی روستای عزیز آباد در 120 کیلومتری جنوب هرات کشته شدند.

آمریکا معتقد است این منطقه یکی از مهمترین محلهای استقرار نیروهای طالبان است و از همین رو حمله روز گذشته خود به این منطقه را با شدت زیادی برنامه ریزی کرده بود.

فاجعه روز گذشته در حالی رخ داد که مردم افغانستان هنوز حادثه ماه جولای که در آن 50 نفر از میهمانان حاضر در یک مراسم ازدواج در حمله نظامیان آمریکایی کشته شده بودند را فراموش نکرده اند.

این برای اولین بار نیست که رئیس جمهور افغانستان از کشته شدن شهروندان کشورش توسط نظامیان آمریکایی انتقاد می کند اما با این وجود آمریکا توجهی به این انتقادها ندارد و هر بار با بهانه قرار دادن مبارزه با طالبان اقدام به کشتار شهروندان افغانی می کند.