دیپلماسی امروز دیپلماسی اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در این نشست مهدی غضنفری معاون وزیربازرگانی و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تشریح توانمندی‌های تجارت خارجی کشور به دستاوردهای صادرات ایران اشاره و تصریح کرد: در حالی که بخش مهمی از دیپلماسی امروز دیپلماسی اقتصادی ا‌ست سفارتخانه‌ها به عنوان پل ارتباطی می‌توانند پتانسیل‌های موجود از توانمندی‌های اقتصادی و بازرگانی ایران را به دنیا معرفی کنند.

وی با معرفی ارکان سازمان توسعه تجارت ایران وظایف و توانمندی‌های آن، خواستار ارتباط بیشتر سفرا با این سازمان شد.

در این نشست وزیر بازرگانی با اشاره به در حال توسعه بودن کشور گفت: احتیاج به ارتباط از زیربناهای توسعه است.

وی افزود: اگر در 1404 بخواهیم کشور اول منطقه باشیم باید سرسختانه کار کنیم تا اهداف سند چشم‌انداز توسعه تحقق یابد. در این دیدار متکی، وزیر امورخارجه فعالیت‌های وزارت بازرگانی را با رویکردی علمی و تحلیلی توصیف و از تشکیل بانک اطلاعات در محیط بین‌الملل و بازار جهانی توسط این وزارتخانه تقدیر کرد.

وی گفت: افزایش صادرات غیرنفتی برای کشور منجر به گسترش روابط با دیگر کشورهاست.

