آغاز ثبت نام برای تشکیل شورایاری ها در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی امروز در نشست خبری با موضوع برگزاری انتخاب شورایاری‌ ها، افزود: بیش از 30 هزار نفر از معتمدین محلات و مناطق، برای تشکیل هیئت ‌های نظارت درخواست کردند و از بین آنها، 3500 نفر انتخاب شدند که بر روند تشکیل شورایاری‌ ها در همه مراحل نظارت می‌کنند.

وی اظهار کرد: داشتن حداقل 25 سال سن، سابقه سکونت در محل و نداشتن سوء پیشینه، جزو مشخصات اصلی داوطلبان حضور در انتخابات شورایاری ‌ها است. همچنین شرکت‌کنندگان در انتخابات، مدت هفت روز برای اعلام برنامه‌های و معرفی خود در سطح محله، فرصت دارند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه طبق برنامه ‌ریزی، این انتخابات باید تا 22 شهریور ماه برگزار شود، افزود: روند برگزاری این انتخابات، بیش از یک ماه به طول می ‌انجامد و شورای شهر تهران حدود دو میلیارد تومان برای برگزاری این انتخابات، بودجه اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در نظام جدید راهبردی شهر تهران، محله جایگاه ویژه‌ای دارد، تصریح کرد: دوره جدید فعالیت شواریاری‌ها چهار سال است و ما امیدواریم این فعالیت مردمی که نیاز به امکانات و اعتبارات خاصی ندارد و تبلیغات وسیعی نخواهد داشت، به خوبی برگزار شود.

مسجدجامعی در ادامه به بودجه محدود برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: شورایاری ‌ها نهادی خودجوش و مردمی هستند و اعتبارات خاصی برای آنها در نظر گرفته نشده اما برای هر شورایاری ماهانه 50 هزار تومان جهت هزینه ‌های جاری پرداخت می‌ شود.

وی در پاسخ به این سئوال که روند همکاری و نظارت فرمانداری تهران به عنوان یکی از نهادهای هماهنگ ‌کننده به چه شکل است، گفت: از نظر ما، برنامه شورایاری‌ ها طبق قانون، همان تشکیل شورایاری ‌ها است و برای این امر تاکنون بیش از سه جلسه با نمایندگان آموزش و پرورش، مساجد، بسیج و فرمانداری تهران برگزار کرده ‌ایم.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه موضوع انتخابات در میان نیست و شورایاری ‌ها تشکیل می‌شوند، گفت: از نظر ما، نظارت فرمانداری تهران بر انتخابات هیچ مانعی ندارد و برای این نظارت، هماهنگی ‌هایی را با فرمانداری داشته ‌ایم.

مسجدجامعی همچنین در مورد آموزش شورایاری ‌ها برای کسب جایگاه و انجام وظایف خود، یادآورشد: ترجیح ما هم این است که شورایار‌ها، باید آموزش‌های مناسبی را ببینند و به تعادل و سطح قابل قبولی برسند و به مرور در روند فعالیت‌های شورای شهر تهران هم قرار گیرند.