نخستین جشنواره سراسری استعداد یابی واترپلو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپلو طی یک سال گذشته با برپایی هفت دوره جشنواره استعدادیابی دختران و پسران کمتر از 13 و 14 سال کشور در رشته شنا، نوجوانان و نخبگان مستعد بسیاری را جذب پایگاه های قهرمان پروری و استعدادیابی جهت آموزش تحت نظر مربیان ملی قرار داده است. این فدراسیون در نظر دارد با برپایی جشنواره استعدادیابی واترپلو، به کشف استعدادهای این رشته نیز بپردازد.

به همین منظور روز گذشته 85 واترپلوئیست رده سنی کمتر از 13 سال به عنوان پیش درآمد این جشنواره، تحت آموزش در استخرهای شهید کشوری و آزادی (مدارس واترپلو تحت پوشش فدراسیون) قرار گرفتند تا در قالب چهار تیم در یک آزمون رقابت داخلی شرکت کنند.

در پایان این دوره تیم مدرسه واترپلو"آزادی الف" صدرنشین شد، تیم واترپلو "کشوری الف" در مکان دوم قرار گرفت و تیم "کشوری ب" و "آزادی ب" به طور مشترک سوم شدند. این رقابت ها در استخر کشوری برگزار شد.

نخستین جشنواره سراسری استخرهای آموزش دهنده واترپلو پس از ماه مبارک رمضان در تهران برگزار خواهد شد.