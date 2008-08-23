آمریکا در هیچ صحنه ای علیه انقلاب اسلامی موفق نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی، با اشاره به اینکه سپاه امروز در مقابل قدرت و شوکت امپراطوری بزرگ جهانی آمریکا ایستاده است تاکید کرد : آمریکایی ها هیچ فرمولی برای حل معادلات امنیتی خودشان در مقابل این موجود مقتدر الهی بی انتها پیدا نمی کنند.

وی تاکید کرد: آمریکایی ها یک لیگ بزرگ حرفه ای جنگ را تعریف کردند تا در فینال آن به ما برسند اما عاجز و ناتوان از یک برخورد کوچک موفقیت آمیز هستند.

وی با اشاره به شکست آمریکا درتمامی استراتژی های نظامی و اقتصادی خود افزود: بزرگترین تولید کننده ثروت جهانی امروز کاملا منفعل و مستاصل شده و دچار بحران اقتصادی است.

فرمانده نیروی هوایی سپاه ورشکستگی بانک های معتبر و موسسات حمایت کننده بخش مسکن در آمریکا اشاره و اضافه کرد: با نگاه کوچکی به نرخ تورم، پدیده بیکاری، بسته شدن وام ها، ناتوانی مردم در بازپرداخت وامها، افزایش تصاعدی نرخ مالیات ها، وضعیت تامین اجتماعی، بهداشت وخیلی موضوعات دیگر به راحتی به بحران اقتصادی که آمریکایی ها در آن گرفتار شده اند پی می بریم.

وی با اشاره به آمار موسسات معتبر آمریکایی تاکید کرد: 28 میلیون خانوار امروز براساس استانداردهای زندگی در آمریکا زیر خط فقر زندگی می کنند.

سردار سلامی خاطر نشان کرد: به تمام خواسته قدرت بزرگی مثل آمریکا و همه اروپا و تمام اپوزیسیون داخل لبنان علیه حزب الله لبنان تنها این بود که دو موضوع را به نفع خودشان تغییر دهند یکی سیستم مخابراتی حزب الله را از آنها بگیرند و دیگر این که بتوانند یک عنصر امنیتی را در درون فرودگاه بیروت عوض کنند اما با مقاومت و درایت حزب الله موفق به انجام این کار نشدند.

وی خاطر نشان کرد: در صحنه تبادل اسرا هم دیدید که اسرائیلی ها چطور منفعل و درمانده در مقابل حزب الله زانو زدند این ها افتخارات بزرگی هستند.

فرمانده نیروی هوایی سپاه به رزمایش موشکی پیامبر اعظم 3 اشاره و تصریح کرد: این رزمایش تمام استراتژی سیاسی آنها را به هم ریخت همه گفتگوها تغییر کرد تمام مواضع 180 درجه عوض شد، صحنه سیاسی جهان به هم ریخت و دوباره ایران از میان همه این گفتگوهای تهدید آمیز به عنوان عامل قدرت منطقه، تجلی و ظهور مجددی پیدا کرد.

سردار سلامی در پایان تصریح کرد: اینها حاصل استقامت، مقاومت و رشادت یک ملت بزرگ و پایداری سپاه که در سایه تدابیر روشن و حکیمانه رهبر معظم و عظیم الشان انقلاب که این گونه سفینه نجات را به ساحل امنیت و آرامش و آگاهی هدایت می کنند حاصل شده است.

وی افزود: ما سرشت و طبیعتمان با تواضع و فروتنی باوفاداری، بافداکاری با ایمان باور و اعتقاد با نجابت، با احترام به مردم با مهر و محبت همه دوستداران دین و کشور عجین شده و این راز و رمز موفقت ما است.