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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۵۱

شیرجه روها برای قهرمانی جهان و آسیایی 2010 آماده می شوند

شیرجه روها برای قهرمانی جهان و آسیایی 2010 آماده می شوند

مرحله جدید تمرینات متمرکز آماده سازی تیم های شیرجه بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان جهت شرکت در هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان جهان و بازی های آسیایی2010 گوانگجو از صبح امروز در استخر آزادی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تمرینات 11 شیرجه رو در سه رده سنی بزرگسالان( سعید طاق بستانی ، قائم میرابیان ، مجید نظافتی ، شهباز شهنازی و مهدی آقا رضایی) رده سنی 16- 18 سال( شهنام نظرپور ، مجتبی ولی پور ، مهدی سلطان زاده و پیمان زنجانی) و رده سنی 15-14 سال ( حمید کریمی و علی شکول) تمرینات تکنیکی، تخصصی و بدنسازی را زیر نظر"جو کوم سان" سرمربی کره ای تیم، امید حدیقی، مربی بزرگسالان و مهرداد هجیر، مربی جوانان، دنبال می کنند.

شیرجه روهای جوان کشورمان که بتازگی اردوی 12 روزه ای را در کشور مالزی پشت سرگذاشته اند، خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان که از 26 شهریورماه جاری در شهر "آخن" آلمان آغاز می شود ، آماده می کنند.

این مسابقات در دو رده سنی 14- 15 سال (نوجوانان) و 16- 18 سال (جوانان) برگزار می شود که قرار است تیم کشورمان با 4 شیرجه رو رده سنی جوانان و نوجوانان به این مسابقات اعزام شود.

تیم ملی شیرجه کشورمان با تدوین برنامه بلند مدت، خود را برای حضور قدرتمند در بازی های کشورهای اسلامی (2009- تهران)، مسابقات قهرمانی رده های سنی و عموم آسیا (2009 – ‍ژاپن) و در نهایت بازی های آسیایی 2010 گوانگجو چین آماده می کند.

کد مطلب 736843

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