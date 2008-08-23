دکتر سید محسن دستور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در اولین روز از هفته دولت با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح برای دومین سال متوالی با همکاری بخش خصوصی دامپزشکی در این استان و هماهنگ با سایر استان‌ها انجام می‌شود.

وی با اشاره به نتایج مطلوب اجرای طرح مذکور در سال گذشته، خاطرنشان کرد: حضور بخش غیردولتی باعث شد تا عملیات انجام شده در سال 86 در زمینه واکسیناسیون بروسلوز نسبت به سال قبل از آن 267 درصد رشد داشته باشد که با توجه به این رقم، پیش بینی می شود در سال جاری علاوه بر کاهش موارد بیماری در جمعیت دامی، موارد ابتلای جمعیت انسانی به تب مالت نیز در استان کاهش یابد.

مدیرکل دامپزشکی استان افزود: در این مرحله بیش از دو میلیون و 400 هزار راس گوسفند و بز و 77 هزار راس گاو و گوساله استان علیه بروسلوز به طور رایگان و توسط بخش خصوصی واکسینه می شود.

وی اعتبار لازم جهت اجرای کامل این پروژه را بیش از 400 میلیون تومان ذکر کرد.

دکتر دستور عنوان کرد: طرح مذکور در راستای موضوع ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده و با توجه به حساسیت آن، تنها مراکزی از بخش خصوصی مجاز به مشارکت در این طرح هستند که دارای پروانه مجاز از دامپزشکی بوده و نیز امکانات فنی و تجهیزات لازم از قبیل یخچال، وسایل حمل واکسن با حفظ زنجیره سرد و ... را دارا باشند.