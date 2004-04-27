سنگربان اسبق تيم ملي و باشگاه استقلال درگفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن تاييد اين خبر افزود: درحال حاضر تمريناتم را در باشگاه پاس دنبال مي كنم و قصد دارم تا قبل ازشروع مسابقات فصل آينده به شرايط ايده آل برسم.

طباطبايي درمورد تيم فصل آينده اش گفت: براي فصل آينده به يك تيم ليگ برتري خواهم پيوست. درحال حاضر صحبتهايي نيز با چند تيم انجام داده ام اما نمي توانم تا قطعي شدن موضوع ، نام تيم ها را اعلام كنم.

دروازه بان پيشين استقلال درمورد بازگشت به اين تيم گفت: هرگز به استقلال بر نمي گردم . بايد قبول كرد كه فوتبال تمام مي شود اما وقتي شخصيت كسي پايمال شده جبران پذيرنيست. من 4 سال دراستقلال به عنوان بهترين دروازه بان حضور داشتم ؛ اما درحالي كه حق زيادي بر گردن استقلال داشتم با وضع ناشايستي مرا كنار گذاشتند . مطمئن باشيد تا زماني كه كادر فني فعلي بر راس كار باشد ، هرگزحاضر نخواهم شد به اين باشگاه برگردم . ضمن اينكه فكر مي كنم هنوزهم درنزد هواداران باشگاه استقلال محبوب هستم وآنها مرا دوست دارند وهمه هواداران حق را به من مي دهند.

طباطبايي با اشاره به ضعف هايي كه كارشناسان به اونسبت مي دهند تاكيد كرد: من ضعف نداشتم؛ اما آنقدربرخي ازمخالفانم عليه من جوسازي كردند و به من ايراد گرفتند تا اينكه خودم هم باورم شده بود دردريافت توپ هايي كه ازجناحين ارسال مي شود، ضعف دارم. اما با تمرينات بيشتر وبه دست آوردن اعتماد به نفس ، ديگر به اظهار نظرآنها توجهي نمي كنم.

دروازه بان پيشين تيم ملي كشورمان افزود: درهمين ليگ امسال دروازه بان هاي حاضر گل هاي زيادي دريافت كردند؛ اما هيچ كس ازآنها انتقاد نكرد، چه بسا اگرمن اين گل ها را دريافت مي كردم ، مورد شديد ترين انتقادات قرارمي گرفتم .

طباطبايي درپايان تاكيد كرد: مطمئن باشيد هادي طباطبايي از فصل آينده بر مي گردد و با تمرينات و پشتكار بيشتر به همان دروازه بان آماده و سرحال تبديل خواهد شد. من به توانايي خودم اعتقاد و ايمان دارم و فصل آينده شايستگي هايم را ثابت خواهم كرد.