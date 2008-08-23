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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۳۷

فرماندار پلدختر:

اعتبارات عمرانی پلدختر در دولت نهم 220 درصد رشد داشته است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: گودرز نظری گفت: از ابتدای کار دولت نهم تاکنون اعتبارات عمرانی در شهرستان پلدختر 220 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، فرماندار شهرستان پلدختر پیش از ظهر امروز در دیدار مدیران ادارات این شهرستان با امام جمعه پلدختر، اظهار داشت: در هفته دولت بیش از 45 طرح در زمینه های مختلف خدمات، صنعت، آموزش، کشاورزی و بهداشت و درمان در شهرستان پلدختر به بهره برداری می رسد.

نظری تصریح کرد: این تعداد طرح با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید .

وی یادآور شد: با بهره برداری از این تعداد طرح 50 نفر به طور مستقیم مشغول به کار می شوند و بیش از 800 خانوار شهری و روستایی نیز از خدمات این طرح ها بهره مند خواهند شد.

فرماندار پلدختر یادآور شد: احداث تصفیه خانه آب شرب ، بیمارستان 64 تختخوابی، مجتمع فرهنگی هنری و جابجایی خط انتقال آب این شهرستان از جمله پروژه های مهم در دست اجرای دولت در پلدختر است.

نظری با اشاره به اقدامات دولت نمه و ضرورت اطلاع رسانی دقیق از دستاورد های دولت، سهمیه بندی بنزین، ایجاد صندوق مهر امام رضا، طرح مسکن مهر و طرح سهام عدالت را از جمله مهمترین اقدامات دولت نهم دانست.

کد مطلب 736852

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