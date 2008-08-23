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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۴۸

نخستین سمینار سلیقه یابی مرکز ملی فرش در همدان برگزار شد

همدان - خبرگزاری مهر: نخستین سمینار سلیقه یابی خریداران خارجی فرش دستباف در همدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان ،معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان همدان در حاشیه برگزاری این سمینار در گفتگو با مهر گفت: این سمینار به منظور شناسایی و آشنایی تولیدکنندگان با سلیقه های خریداران فرش های خارجی برگزار می شود.

مسعود بکایی افزود: پیش از صد نفر از فرشبافان استانهای همدان، کردستان، کرمانشاه و قزوین در این سمینار شرکت دارند.

وی با اشاره به وضعیت بازار فرشهای مورد تقاضای خریداران افزود: بازار فرش دستبافت، بازار یکدست نیست بلکه براساس عوامل متعددی از قبیل مواد اولیه، ابعاد و ظرافت و طرح و نقشه رنگ تعیین می شود.

بکایی تصریح کرد: تجار و فروشندگان فرش باید دارای ارتباط مستقیم و مدوام باشند زیرا نظرات آنها در تقاضا تأثیر گذار است.

وی با اشاره به تلاش برای شناسایی بازارهای فرش ایران در خارج از کشور، افزود: کشورهای آلمان و فنلاند از مهمترین بازارهای فرش ایرانی به شمار می روند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی تصریح کرد: همزمان با آغاز سمینار سه دوره آموزشی در شهرهای رزن، دمق، قروه با شرکت بیش از 150 نفر قالیباف برگزار می شود.

کد مطلب 736860

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