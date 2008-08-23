هادی فیض منش در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه تعداد مرکز شکوفایی بهشت در استان همدان تا پایان سال جاری به 80 مرکز خواهد رسید، اظهار داشت : آشنا کردن خردسالان با مفاهیم اجتماعی و رفتار اسلامی از اهداف راه اندازی این مراکز به شمار می رود .

وی با اشاره به وجود 133 مسجد در همدان اظهار داشت : در ایام تابستان فعالیت هایی درمساجد شهر همدان در راستای توسعه و تروریج فرهنگ قرآنی انجام گرفت .