هادی فیض منش در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه تعداد مرکز شکوفایی بهشت در استان همدان تا پایان سال جاری به 80 مرکز خواهد رسید، اظهار داشت: آشنا کردن خردسالان با مفاهیم اجتماعی و رفتار اسلامی از اهداف راه اندازی این مراکز به شمار می رود.
وی با اشاره به وجود 133 مسجد در همدان اظهار داشت: در ایام تابستان فعالیت هایی درمساجد شهر همدان در راستای توسعه و تروریج فرهنگ قرآنی انجام گرفت.
وی آموزش روخوانی قرآن با استفاده از رنگ آمیزی و تصویر خوانی، آموزش مفاهیم با نقاشی سوره ها و آموزش حروف الفبا را از برنامه های اجرا شده در مراکز قرآنی شکوفه های بهشت مساجد عنوان کرد و گفت: در استان همدان 56 کانون مساجد وجود دارد که در تمامی آنها طرح شکوفایی به اجرا در آمده است.
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