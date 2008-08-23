هشتمین نمایشگاه خودرو مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد سیدی مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد، با اعلام این خبر افزود: نمایشگاه هشتم خودروی مشهد با حضور 160 شرکت خودروسازی، قطعه سازی و صنایع وابسته در فضایی به وسعت 45 هزار متر مربع برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای سومین سال متوالی شاهد برپایی بزرگترین نمایشگاه خودرو در شهر مشهد هستیم، اظهار داشت: شرکت ها و نمایندگانی از کشورهای آلمان، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، چین، امریکا، لهستان، ترکیه، تایوان و کره و ... با حضور در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و محصولات خود را به نمایش خواهند گذاشت.

سیدی فرهنگ سازی، برقرای ارتباط مستقیم تولید و مصرف، شفاف سازی، ایجاد تسهلات ویژه، رقابت سالم و توسعه صادرات را از جمله مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه دانست و تصریح کرد: شرکت های حاضر در این نمایشگاه نیز 26 هدف را دنبال می کنند که شاید مهمترین آنها تحکیم برند، توسعه بازار، حل مشکل نقدینگی و فروش و ... است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد از برگزاری سمینارها و همایش هایی گوناگونی در مدت زمان برگزاری این نمایشگاه خبر داد و بیان کرد: "فرهنگ استفاده از محصولات خودرویی" یکی از سمینارهایی است که در ایام برپایی هشتیمن نمایشگاه خودرو مشهد شاهد برگزاری آن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ نمایشگاه های کشور شاهد حضور شرکت "بی.ام.و" در نمایشگاه خودروی مشهد هستیم، اضافه کرد: شرکت های مرسدس بنز، پژو فرانسه، ایسوزو، کیاموتور، لکسوس، سنابادخودرو، دیار خودرو و خودروسازی اسنا نیز برای اولین بار در نمایشگاه خودروی مشهد حضور خواهند یافت.

به گفته سیدی، شرکتهای حاضر در هشتمین نمایشگاه خودروی مشهد دستاوردهای خود را در بخش های خودروسازی، قطعه سازی، خدمات پس از فروش، بازرگانی، طراحی و مهندسی، نشریات تخصصی، ماشین آلات و ابزارسازی، صنعت تایر، روغن موتور، رنگ اتومبیل، سیستم های صوتی و تصویری و ماشین های راهسازی و ... را در معرض دید علاقمندان قرار خواهند داد.

هشتمین نمایشگاه بین المللی خودرو و صنایع وابسته(Iran motor show 2008) پنج تا 9 شهریورماه جاری در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.