حمله موشكي بالگردهاي ارتش آمريكا در نزديك نجف 65 كشته و مجروح برجاي گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، سخنگوي نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق امروز اعلام كرد: " درگيري شب گذشته شبه نظاميان طرفدار مقتدي صدر با نيروهاي آمريكايي در شهر كوفه منجر به دخالت و پشتيباني بالگردهاي ارتش آمريكا و حمله موشكي به اين شهر شد كه در اين حمله 43 تن از اعضاي " ارتش المهدي" كشته شدند و دست كم 22 تن ديگر نيز مجروح شدند."

گفتني است منابع بيمارستاني پيش از اين تعداد تلفات 28 كشته و مجروح اعلام كرده بودند.