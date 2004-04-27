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۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۱:۰۶

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حمله موشكي بالگردهاي ارتش آمريكا در نزديك نجف 65 كشته و مجروح برجاي گذاشت

در حمله موشكي بالگردهاي ارتش آمريكا به شهر كوفه در نزديكي نجف 43 تن از اعضاي " ارتش المهدي" كشته شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، سخنگوي نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق امروز اعلام كرد: " درگيري شب گذشته شبه نظاميان طرفدار مقتدي صدر با نيروهاي آمريكايي در شهر كوفه منجر به دخالت و پشتيباني بالگردهاي ارتش آمريكا و حمله موشكي به اين شهر شد كه در اين حمله 43  تن از اعضاي " ارتش المهدي" كشته شدند و دست كم 22 تن ديگر نيز مجروح شدند."
گفتني است منابع بيمارستاني پيش از اين تعداد تلفات 28 كشته و مجروح اعلام كرده بودند.

کد مطلب 73687

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