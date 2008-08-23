به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، رضا کیانی به آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری آگاه و بانک تجارت در بازار سرمایه اشاره و اظهار امیدواری کرد پذیره نویسی نخستین صندوق سرمایه گذاری بزرگ در هفته جاری شروع شود.

وی همچنین از آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاداب و بانک پاسارگاد در آینده نزدیک خبر داد و افزود: ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تا روز 23 مردادماه گذشته به بیش از 125میلیارد ریال رسید.

کیانی اظهار داشت : درمیان صندوق‌های سرمایه‌گذاری (درسهام)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشتاز، حافظ، نهایت نگر، بانک‌ ملی ایران و سهم‌آشنا صندوق‌هایی هستند که ارزش آن‌ها از مرز یک میلیارد تومان گذشته است.

وی ادامه داد : صندوق سرمایه‌گذاری پیشتاز با گذشت 92 روز از فعالیتش با بیش از 25 میلیارد ارزش، بیشترین ارزش را در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام به خود اختصاص داده است.

کیانی خاطر نشان کرد : درمیان صندوق‌های سرمایه‌گذاری که کمتر از یک ‌ماه از فعالیت‌‌‌‌‌ آن‌ها می‌گذرد، صندوق سرمایه‌گذاری بانک سپه با نزدیک به 800 میلیون تومان، بیش‌ترین ارزش را از آن خود کرده و پس از آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری آگاه و بانک تجارت با حدود 700 و 500 میلیون تومان ارزش خالص دارایی قرار گرفته‌اند.

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به روند صعودی تعداد سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: تعداد این صندوق ها 753 سرمایه‌گذار شامل 711 سرمایه‌گذار حقیقی و 42 سرمایه‌گذار حقوقی بوده است.

به گفته کیانی در مجموع 57 درصد از ارزش صندوق‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران حقیقی و 43 درصد آن در مالکیت سرمایه‌گذاران حقوقی قرار دارد.

کیانی نسبت به حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و رشد صندوق‌های کنونی ابراز امیدواری کرد و افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌ترین راه برای جذب سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای است. ،