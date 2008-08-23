مجتمع عظیم تجاری - گردشگری در آستارا عملیاتی می شود

نماینده مردم آستارا در مجلس هشتم شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در آستارا، افزود: یک هتل ۹طبقه با درجه ۵ ستاره، دو مجتمع بزرگ تفریحی و تجارتی در این طرح دیده شده است.
وی گفت: تصفیه و بهسازی رودخانه مرکزی شهر آستارا که هم اکنون از آلودهترین رودخانههای کشور محسوب میشود از دیگراهداف این طرح است .
نماینده مردم آستارا در مجلس هشتم همچنین بیان داشت: در طراحی این مجتمع عظیم تجاری - گردشگری به تناسب معماری با ذائقههای سنتی شمال ایران توجه شده است.
دقلپوش همچنین با اعلام اینکه اجرای طرحهای کلان گردشگری در آستارا بسیار ضروری و توجیه پذیر است، افزود: سالانه چهار و نیم میلیون نفر گردشگر داخلی و ۵۰۰ هزار نفر گردشگر خارجی به شهر مرزی آستارا مسافرت می کنند.
وی اظهارداشت: گردنه حیران، تالاب استیل عباس آباد، سواحل زیبای دریای خزر، آب گرمهای جنگلی متعدد و بازارهای جذاب داخل شهر مهمترین عوامل عمده آستارا در میان نقاط گردشگری کشور میباشد.
نماینده آستارا خاطر نشان کرد: سرمایهگذاران در اجرای طرحهای خود باید به پایداری محیط زیست و استفاده از امکانات و توانمندیهای محلی در اجرای طرحهای خود توجه داشته باشند.
دقلپوش یادآورشد: مسئولان کشوری و استانی باید در برنامه ریزیهای خود به آستارا توجه ویژه داشته باشند زیرا این منطقه هم اکنون مهمترین مرز خروجی ترانزیت شمال کشور، فعالترین مرز صادراتی و همچنین تجارت چمدانی کشور محسوب میشود.
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