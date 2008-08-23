سیستم آب شیرین کن هندیجان به بهره برداری می رسد

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهارداشت: برای تأمین آب مطلوب هندیجان سه دستگاه آب شیرین کن در نظر گرفته شده که پس از ورود و نصب و همچنین گذراندن دوره آزمایشی نیاز ظرفیت دستگاهها ارتقاء پیدا کرده است.

به گفته پویا، پس از دوره آزمایشی مشکلات فنی در تأسیسات برق آب شیرین کن 5500 متر مکعبی برطرف شد.

وی با اعلام رفع این مشکلات افزود: در حال حاضر دو دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت هر کدام هزار متر مکعب در شبانه روز و یک دستگاه با ظرفیت 500 متر مکعب در شبانه روز در حال انجام عملیات شیرین کردن آب در این شهرستان هستند.

پویا با اشاره به اینکه مهمترین نیاز ارتقاء کیفیت آب هندیجان به آب شیرین کنی است که ظرفیت شیرین کردن5500 متر مکعب آب در شبانه روز را دارد، تأکید کرد: با تلاش بخش خصوصی و تأکیدات عوامل اجرایی این دستگاه آب شیرین کن که به صورت ثابت در هندیجان نصب شده همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد.

عضو ستاد خشکسالی استان خاطر نشان کرد: با راه اندازی کامل این آب شیرین کنها مشکل آب شهرستان هندیجان به طور کامل برطرف می شود.

پویا با بیان این مطلب که شهرستان هندیجان در شبانه روز به هشت تا هشت هزار و 500 متر مکعب آب نیاز دارد، گفت: آب مورد نیاز شهرستان هندیجان از دو منبع رودخانه های زهره و کارون تأمین می شود.

وی با اشاره به اینکه در دوره خشکسالی کاهش دبی رودخانه امری طبیعی است، اظهار داشت: در حالی که 5500 متر مکعب آب مورد نیاز شهر هندیجان در شبانه روز از رودخانه زهره تأمین می شود، خشکسالی باعث شده EC آب این رودخانه نسبت به دوره های گذشته افزایش چشمگیری پیدا کند.