راهیابی 47 اثر به مرحله نهایی سومین جشنواره کتابهای برتر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا توکل صدیقی صبح امروز در نشست مطبوعاتی سومین جشنواره کتاب برتر ضمن بیان این مطلب، افزود: امسال برای نخستین بار داوری کتابهای برتر کودک و نوجوان با توجه به آیین نامه های داوری که در این زمینه تدوین شده است انجام می شود.

وی افزود : کتابهای برتر کودک و نوجوان از میان 366 کتاب منشر شده در سال گذشته انتخاب می شوند.

دبیر سومین جشنواره کتاب های برتر کودک و نوجوان با اشاره به افزایش کمی کتابهای این دوره نسبت به سالهای گذشته گفت: در مرحله داوریهای این جشنواره 201 کتاب از مجموع 386 عنوان کتاب ارسال شده به جشنواره انتخاب شد و نهایتا 50 اثر در بخش علمی آموزی و 151 عنوان کتاب در بخش داستانی مورد بازبینی قرا گرفت که در مجموع 47 اثر انتخاب شده امروز به گروه نهایی داوری در بخش مدیریت نشر سپرده می شود تا فردا شب جمع بندی نهایی مشخص شود.

توکل صدیقی ادامه داد: یکی از اهداف مهمی که در امر داوری و هویت بخشیدن به کار ما در جشنواره کتاب برتر مطرح شد و در این سه سال رنگ و شکل بیشتر و پررنگ تری به خودش گرفت توجه به نقش ناشر در تولید کتاب و یا به عبارتی کتاب سازی بود. این کتاب سازی البته به امور فنی و اجرایی تولید کتاب محدود نمی شود. انتخاب موضوع مناسب، ویراستاری خوب، جنبه های فنی و هنری را دربر می گیرد و حتی توزیع مناسب کتاب.

وی اضافه کرد: جشنواره ما که برگزارکنندگان آن ناشران هستند باید تفاوتی با سایر جشنواره ها داشته باشد. اگر بخواهیم صرفاً به متن و تصویرگری توجه کنیم، جشنواره های دیگر هستند. ما چه کار خاصی می خواهیم بکنیم غیر از این که نقش خودمان را که ناشر هستیم درنظر بگیریم. باید در داوریها و در معیارهایمان به نقش ناشر هم توجه بکنیم و از این زاویه به کتاب نگاه بکنیم. یعنی کتاب برتر از نظر ما کتابی است که هم متن خوب، گرافیک خوب، تصاویر خوب داشته باشد و هم خوب کتاب سازی شده باشد و بعد بیاییم در این جشنواره از ناشر تقدیر بکنیم تا ناشران را هم وارد رقابت در حوزه ی کیفی و محتوایی کرده باشیم و نشان بدهیم اگر این ناشر برتر است نه به خاطر این است که نویسنده های خوبی با او کار می کنند نه به خاطر این که تصویرگران خوبی با او کار می کنند بلکه خود او ناشری است که فرآیند تولید و فرآوری کتاب را به خوبی مدیریت می کند.

دبیر سومین جشنواره کتاب برتر در ادامه در مورد تفاوت این دوره از جشنواره با دوره های قبل تصریح کرد: دوره های اول و دوم جشنواره کتاب برتر بیشتر به بحث هدفگذاری و ارزیابیهای مقدماتی از نحوه برگزاری جشنواره اختصاص داشت اما دوره سوم با پشتوانه کارشناسی متخصصان کتاب کودک شکل جدیدی به خود گرفته است همچنین کتابهای فرستاده شده کیفیتشان خیلی از سالهای قبل بالاتر است. یعنی خیلی از ناشران کتابهایی را که احساس کرده اند ضعیف است اصلاً نفرستاده اند. مثلاً ناشری از 70 عنوان کتابی که در سال گذشته چاپ کرده 30 عنوانش را فرستاده چون حس کرده اولاً بقیه قابل رقابت نیستند و ثانیاً از اعتبارش نزد داورانی که صاحب تخصص و تجربه در حوزه ی کتاب کودک هستند می کاهد.

توکل صدیقی گفت: گرچه این سؤال برای داور پیش می آید که چرا فلان نشر که اینقدر شناخته شده است مثلاً 30 عنوان کتاب فرستاده در حالی که 70 عنوان در سال چاپ کرده پس خودش هم آن کتابها را کتاب نمی داند. آن ناشر بیدار می شود و به خودش می گوید جایی هست که کتابهای من را می بینند پس باید در کتابهایم بیشتر دقت کنم. من مطمئنم در سالهای آینده بهتر خواهد شد و تبعات بسیار خوبی خواهد داشت.

دبیر سومین جشنواره کتاب برتر اظهار داشت: با این وجود الگوهای برگزاری جشنواره در مقایسه با سالهای قبل تغییری نکرده و اصلی‌ترین هدف جشنواره پرداختن به نقس مدیریت و تهیه کتاب کودک توسط ناشران است. امسال در داوریهای جشنواره سعی شده است تا حد امکان از داوریهای کلی جلوگیری و به صورت جزئی و مستند به کتابها امتیاز داده شود.

وی با اشاره به افزایش کمی کتابهای این دوره نسبت به سال های گذشته گفت: در مرحله داوری های این جشنواره 201 کتاب از مجموع 386 عنوان کتاب ارسال شده به جشنواره انتخاب شد و نهایتا 50 اثر در بخش علمی آموزی و 151 عنوان کتاب در بخش داستانی مورد بازبینی قرا گرفت که در مجموع 47 اثر انتخاب شده امروز به گروه نهایی داوری در بخش مدیریت نشر سپرده می شود تا فردا شب جمع بندی نهایی مشخص شود.

توکل صدیقی با اشاره به اینکه معیار انتخاب کتابهای برتر این جشنواره کسب بالاترین امتیاز از سوی داوران است افزود: ممکن است چندین کتاب به عنوان کتاب برتر جشنواره انتخاب شوند و ممکن است کتابی انتخاب نشود و این تنها به میزان امتیازی که کتابها در چهار مرحله داورری دریافت می کنند بستگی دارد. آثار سومین جشنواره کتاب برتر در چهار گروه داوری متن، تصویر و مدیریت نشر بازبینی و کتابها نیز به دو بخش علمی-آموزشی و ادبی تقسیم می شوند.

سومین جشنواره کتاب برتر از سوی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان و با حمایت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برگزار می شود و در مراسم پایانی این جشنواره که 6 شهریور با حضور علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی و مشاور فرهنگی رئیس جمهوری و محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد در محل کتابخانه ملی برگزار خواهد شد از ناشران و کتابهای برتر کودک و نوجوان تقدیر می شود.