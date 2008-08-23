آثار ایمان باید در رفتار و زندگی عملی اعضای کانونهای مساجد برجسته شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور پیش از ظهر امروز در مراسم اختتامیه همایش اندیشه های آسمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این همایش طی 40 روز در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) برگزار شد و بر سر این سفره نورانی از مراجع تقلید تا جوانان مسجدی از دورترین در این مکان حضور یافتند، گفت: هدف از برگزاری چنین دوره های آموزشی شناسایی جوانان مسجدی است که در عرصه های مختلف فعالیت می کنند و ناشناخته هستند و در واقع این همایش زمینه سازی برای استفاده از فکر و اندیشه این جوانان در آینده نزدیک را فراهم می کند.

وی به خطاب به منتخبان کانون های مساجد کشور گفت: این اختتامیه را آغاز یک حرکت و مقدمه ای برای اجرای مأموریتها و آموزشهای تخصصی که فرا گرفتید، بدانید.

دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به روایتی از امام حسن عسگری (ع) که فرمودند "داشتن ایمان به خدا و خدمت رسانی به مردم دو مولفه ای است که بالاتر از آن در عالم وجود ندارد"، گفت: کسانی می توانند در مقابل سختی ها مقاومت کنند که ایمان به خدا داشته باشند، زیرا در این صورت است که موفقیت های چشمگیری شامل حال آنها می شود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه هر چقدر ایمان افزایش یابد، همان قدر اثرگذاری آن در جامعه بیشتر می شود، گفت: اعضا و فعالان کانون های مساجد باید به بررسی رفتار و کردار خود بپردازند و ببییند که حضور در کانونهای مساجد زمینه ساز افزایش ایمان آنها شده است یا خیر و آثار این ایمان باید در رفتار و زندگی عملی اعضای کانون ها برجسته شود.

حجت الاسلام سلیمانی با اشاره به اینکه آثار ایمان باید در زندگی تجلی پیدا کند، اظهار داشت: کار و خدمت ما به مردم باید رنگ و بوی الهی داشته باشد زیرا اگر این خدمت الهی نباشد در روز قیامت ارزشمند نمی شود.

مراسم اختتامیه همایش اندیشه های آسمانی با حضور مدیران کل ارشاد استان های تهران و خراسان رضوی، مدیران ستاد عالی کانون های مساجد و اعضای کانون های مساجد استان های خراسان شمالی، کرمان، قزوین در محل مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد برگزار شد.