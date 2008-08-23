به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد جشنواره فیلم نیویورکر با مدیریت نشریه معروف نیویورکر برپا می‌شود و شامل 50 رویداد مختلف از جمله میزگرد و جلسه‌های گفتگو است.

مت گرونینگ و لیندا بری در جشنواره نیویورکر درباره تولید کارتون و لورن آمبروس، ایتن هاوک، کریستن جانستن، مارتا پلیمتن و لیو شرایبر درباره بازیگری بر مبنای نمایشنامه‌‌های شکسپیر بحث می‌کنند. یک گروه چهره های ادبی نظیر جفری یوجینیدز و المور لئونارد نیز درباره داستان در فیلم حرف می‌زنند.

دیوید دنبی، منتقد باسابقه نشریه نیویورکر با الیور استون درباره فیلم‌های او در مقام کارگردان گفتگو می‌کند و بخش‌هایی از فیلم زندگینامه‌ای "دبلیو" درباره جرج بوش که اکنون در حال فیلمبرداری است، پخش می‌شود.

ایستوود 77 ساله درام تلخ "بچه عوضی" را آماده نمایش دارد که اولین بار در دنیا ماه مه پیش در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد.