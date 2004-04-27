به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" كميسيون عمران در اطلاعيه خود تصريح كرده است: موضوع تحقيق و تفحص از حادثه انفجار قطار در نيشابور به دليل تغيير در دستور كار و طولاني شدن مباحث مربوط به ترميم كابينه و هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و بررسي لايحه برنامه چهارم امكان تشكيل جلسه در كميسيون عمران وجود ندارد و لذا از نمايندگاني كه درخواست تحقيق و تفحص را داده اند دعوت كرده است كه روز سيزدهم ارديبهشت ماه در جلسه اي كه براي تعيين هيات تحقيق و تفحص برگزار مي شود شركت كنند.
5 دي ماه سال گذشته درحادثه انفجار قطاردرنيشابور حدود 500 نفر از هموطنانمان كشته و زخمي شدند و در پي اين حادثه حدود 120 نماينده مجلس درخواست تحقيق و تفحص از انفجار قطار را به هيات رييسه تقديم كردند. انتظار مي رود دومين گام عملي شدن اين تحقيق و تفحص با انتخاب هيات مربوط برداشته شود.
كميسيون عمران مجلس خبر داد
انتخاب هيات تحقيق و تفحص از حادثه انفجار قطار درنيشابور
كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: جلسه انتخاب اعضاي هيات تحقيق و تفحص از حادثه انفجار قطار نيشابور پس از پايان بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه سيزدهم ارديبهشت تشكيل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" كميسيون عمران در اطلاعيه خود تصريح كرده است: موضوع تحقيق و تفحص از حادثه انفجار قطار در نيشابور به دليل تغيير در دستور كار و طولاني شدن مباحث مربوط به ترميم كابينه و هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و بررسي لايحه برنامه چهارم امكان تشكيل جلسه در كميسيون عمران وجود ندارد و لذا از نمايندگاني كه درخواست تحقيق و تفحص را داده اند دعوت كرده است كه روز سيزدهم ارديبهشت ماه در جلسه اي كه براي تعيين هيات تحقيق و تفحص برگزار مي شود شركت كنند.
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