انتخاب هيات تحقيق و تفحص از حادثه انفجار قطار درنيشابور

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" كميسيون عمران در اطلاعيه خود تصريح كرده است: موضوع تحقيق و تفحص از حادثه انفجار قطار در نيشابور به دليل تغيير در دستور كار و طولاني شدن مباحث مربوط به ترميم كابينه و هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و بررسي لايحه برنامه چهارم امكان تشكيل جلسه در كميسيون عمران وجود ندارد و لذا از نمايندگاني كه درخواست تحقيق و تفحص را داده اند دعوت كرده است كه روز سيزدهم ارديبهشت ماه در جلسه اي كه براي تعيين هيات تحقيق و تفحص برگزار مي شود شركت كنند.



5 دي ماه سال گذشته درحادثه انفجار قطاردرنيشابور حدود 500 نفر از هموطنانمان كشته و زخمي شدند و در پي اين حادثه حدود 120 نماينده مجلس درخواست تحقيق و تفحص از انفجار قطار را به هيات رييسه تقديم كردند. انتظار مي رود دومين گام عملي شدن اين تحقيق و تفحص با انتخاب هيات مربوط برداشته شود.