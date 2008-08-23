چاپ اسکناس درشت تورم ایجاد نمی کند/ انحراف تسهیلات بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در نشست خبری برگزاری همایش بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه دیگر ضرب سکه های همچون 250 و 500 ریالی برای بانک مرکزی مفهومی ندارد، افزود: زمانی که ارزش ذاتی پول بیش از ارزش مبادلاتی آن است باید از گردونه خارج شود.

دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ارزش نیکل سکه ها به مراتب بیش از ارزش مبادلاتی آن است، تصریح کرد: با توجه به این امر ضرب این سکه ها معنا ندارد و باید به سمت چاپ اسکناس ها با ارقام درشت تر رفت، به علاوه چاپ اسکناس های کوچک نیز دیگر مفهومی ندارد.

وی چاپ چک پولهای بانک مرکزی را در راستای حرکت به سمت اسکناس درشت تر عنوان کرد و افزود: اسکناس درشت ایجاد تورم نمی کند، بلکه باعث تسهیل و تسریع جریان امور مبادلات می شود، این در حالی است که بزرگترین اسکناس کشور هم اکنون 50 هزار ریالی است.

به گفته بهمنی چک پول 50 هزار تومانی ایجاب می کند که اسکناس 50 هزار تومانی نیز چاپ شود و البته بانک مرکزی در حال بررسی چاپ اسکناسهای 10 و 50 هزار تومانی است.

وی با بیان اینکه چک پول 50 هزار تومانی بانک مرکزی نیازی به پشت نویسی ندارد و تنها درج تاریخ و مهر شعبه برای اولین بار بر روی آن به منظور جلوگیری از جعل کافی است، از وجود 36 فاکتور ایمنی این اسکناسها خبرداد و افزود: کارکرد این چک پولها شبیه اسکناس است و با توجه به موارد مذکور صرفه این چک پولها این است که به سرعت از گردش کار خارج نشوند.

دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه چاپ مجدد این چک پولها هزینه بر است، تصریح کرد: بر همین اساس، عرضه چک پول بانکها به بازار از 26 مردادماه امسال ممنوع شده است و تمام این موارد در راستای جلوگیری از ایجاد نقدینگی و تورم است.

وی میزان چک پول منتظر شده توسط بانکها را 136 هزار میلیارد ریال که هم اکنون به 104 هزار میلیارد ریال رسیده، ذکر کرد و گفت: این رقم نیز به تدریج کاهش خواهد یافت و چک پولهای بانک مرکزی با ضوابط و استانداردهای خاصی وارد بازار می شود.

بهمنی با بیان اینکه به بانکها از تاریخ 31 مردادماه امسال بخشنامه شده که این چک پولها نیازی به پشت نویسی ندارد، خاطر نشان کرد: به زودی چک پولهای 200 هزار تومانی بانک مرکزی نیز به جریان خواهد افتاد و تمام این اقدامات مقدمه ای برای انتشار اسکناسهایی با ارقام درشت تر است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه باید بافت اقتصادی کشور به صورت زیربنایی مورد بررسی قرار گیرد، انحراف پول در جامعه به دلیل پائین بودن ارزش آن را از مشکلات اصلی اقتصاد ذکر کرد و اظهارداشت: از مشکلات نظام بانکی انحراف تسهیلات بانکی و قرار نگرفتن پول در جای اصلی خود و در تولید است.

به گفته وی عدم تعادل نرخ واقعی و سود تسهیلات مشکلاتی از جمله فساد را ایجاد کرده که باید اصلاح شود که راهکار آن خصوصی سازی است.