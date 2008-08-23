اعلام خبر پرتاب ماهواره توسط رئیس جمهور / رشد 200 درصدی صنایع دفاعی

سردار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر جوسازی غربیها درباره عدم موفقیت پرتاب آزمایشی موشک ماهواره بر سفیر امید ، اظهار داشت: اساسا برنامه ما این نبود که ماهواره در مدار قرار بگیرد بلکه بحث اصلی تست مراحل پرتاب ماهواره بود که با موفقیت انجام شد.

وی افزود: با این موفقیت راه برای نشاندن ماهواره اصلی که در مراحل بعدی انجام خواهد شد، باز شد.

وزیر دفاع در پاسخ به این سئوال که ماهواره اصلی چه زمانی پرتاب می شود، گفت : رئیس جمهور زمان دقیق آن را اعلام خواهند کرد.

نجار در ادامه گفتگو با مهر درباره عملکرد دولت در سه سال گذشته گفت: در دولت نهم مشکلات زیرساختهای کشور در زمینه های مختلف شناسایی و به آنها پرداخته شده است.

وی ادامه داد : عملکرد دولت در رشته های مختلف بسیار موفقیت آمیز بوده که هر یک از وزرا می توانند این موضوع را در حوزه خود توضیح دهند، اما موضوع مهمی که می توان به آن اشاره کرد، حجم کارهای عمرانی و توسعه ای است که در تمامی استانها آغاز شده است.

وزیر دفاع به دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت اشاره کرد و افزود: سفرهای استانی و پیگیری اجرای مصوبات موضوعی بی سابقه در کشورمان است و انصافا حجم انبوهی از کارهای عمران و آبادی وتوسعه ای مربوط به استانها انجام شده که این نکته ای بسیار مهم است.

نجار همچنین خاطرنشان کرد: دولت نهم در سفرهای استانی با مشکلات مردم و منطقه از نزدیک آشنا شده و نسخه ای متناسب با آن نیاز و مشکل را در نظر می گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از نگاه وی دولت نهم نقطه ضعفی نیز داشته است یا خیر، گفت: نکته ای که به عنوان نقطه ضعف دولت نهم باشد به نظرم نمی آید اما ممکن است در زمینه هدف گذاری ها ، گاهی بالای 100 درصد و گاهی اوقات هم زیر 100 درصد قرار بگیریم ولی ضعفی را مشاهده نمی کنم البته باید این موضوع را از دیگران هم جویا شد.