بهره برداری از 930 کلاس درس در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر از مینودشت، علیرضا نوروزی ظهر شنبه در مراسم بهره ‌برداری از پنج واحد آموزشی در مینودشت افزود: این تعداد کلاسهای درس در قالب 63 واحد آموزشی است که در مناطق مختلف استان اجرا شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در این هفته ‪بهره برداری از ۱۷‬سالن ورزشی نیزآغاز خواهد شد.

وی هزینه ساخت این واحدهای آموزشی و سالن‌های ورزشی را ‪۱۳۵‬ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: از این مقدار یک میلیارد و ‪ ۳۸۰‬میلیون ریال از محل اعتبارات نوسازی برای ساخت چهار واحد آموزشی در مینودشت هزینه شده است.

به گفته نوروزی، مدرسه سه کلاسه در روستای کالشور، هشت کلاسه در روستای دوزین، پنج کلاسه در روستای صفی آباد و پنج کلاسه در روستای قلعه قافه از جمله طرحهای آموزشی شهرستان مینودشت است.

استان گلستان بیش از سه هزار و 608 واحد آموزشی دارد.

