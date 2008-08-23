به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه کاریکاتور اعلام کرد، این نمایشگاه شامل 50 اثر در ابعاد A4 با تکنیک روان‌نویس و مدادرنگی است.

علاقمندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه از چهارم تا 16 شهریور ساعت 9 تا 17 به نشانی خیابان شریعتی، تقاطع اتوبان شهید همت، خیابان گل‌نبی غربی، بعد از میدان کتابی، شماره 60 مراجعه کنند.

ـ نمایشگاه مجسمه‌های برنزی "بی‌ربط" سینا نیری شنبه دوم شهریورماه ساعت 16 تا 20 در نگارخانه سیحون افتتاح می‌شود. این نمایشگاه تا هفتم شهریور ساعت 10 تا 18 برپاست. علاقمندان می‌توانند به نشانی خیابان وزرا، کوچه چهارم، پلاک 30 مراجعه کرده و یا با شماره 88711305 تماس بگیرند.

ـ نمایشگاه پوسترهای مجتبی محمدی از دوم تا هفتم شهریورماه ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شفق برپاست. این نمایشگاه شامل 30 پوستر از این هنرمند است که برای برنامه و رویدادهای مختلف طراحی شده و علاقمندان می‌توانند به نشانی خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، خیابان 21، بوستان شفق، فرهنگسرای دانشجو مراجعه کنند.

ـ نمایشگاه پوستر احمد آقاقلی‌زاده تا پایان سالجاری در 30 استان کشور برپاست. این نمایشگاه شامل 30 پوستر است که به شکل ادواری در این 30 استان برپا می‌شود و به مضامین سیاسی، عقیدتی و اجتماعی می‌پردازد.