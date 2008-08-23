432 طرح مخابراتی با حضور معاون وزیر ارتباطات در آذربایجان غربی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگارمهر ، این پروژه ها شامل 43 مرکز تلفن ثابت، 32 کافوی نوری، 194 پروژه تلفن همراه، 109 پروژه راه دور، 45 طرح راه اندازی ان او 7 ( NO7) و 9 مرکز دیتا هستند.

به اعتبار هزینه شده برای طرحها 148 میلیارد ریال است که بهره برداری از آنها در هفته دولت امروز در سراسر استان آغاز شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر امروز در آیین افتتاح این طرحها با اشاره به رشد 500 درصد میزان واگذاری تلفن همراه در کشور طی سه سال گذشته این امر را نشان توجه ویژه به بهبود زیر ساختهای ارتباطی در دولت نهم عنوان کرد، گفت: بهبود زیر ساختهای ارتباطی و تکمیل پروژه مخابرات در سطح کشور باعث تسریع روند توسعه کشور در تمامی زمینه ها می شود.

مومن بالله استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و برتر را در پروژه های ارتباطی بسیار مهم و اساسی دانست و افزود: ما خود را مکلف کرده ایم که ضمن افزایش کمی خدمات از نظر کیفی نیز این روند را بهبود ببخشیم.

وی خصوصی سازی را موجب بهبود خدمات شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و بیان داشت: خصوصی سازی باعث ایجاد رقابت بین اپراتورهای مختلف تلفن ثابت و همراه، کیفیت خدمات و ارائه به روز و جهانی خدمات مخابراتی خواهد شد.

در ادامه این مراسم مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز اجرای طرحهای هفته دولت در این بخش را نشان توجه شرکت مخابرات استان به گسترش کیفی و خدمات ارائه شده به مردم دانست و گفت: عزم شرکت مخابرات ایران برای ارائه خدمات بهتر به مردم است و برای نیل به این هدف تلاش می کنیم .

همزمان با هفته دولت 2هزار و 400 پروژه مخابراتی در کشور نیز افتتاح می شود.