استان اصفهان 1100 میلیارد تومان از خشکسالی خسارت دیده است

محمدکریم شهرزاد که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد بیان داشت : در بودجه ای که مجلس برای رفع خسارات خشکسالی تصویب کرد حدود 7 درصد به استان اصفهان اختصاص داده شده که اصلا کافی نیست.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس تاکید کرد : رودخانه زاینده رود هم اکنون بر اثر کمبود نزولات آسمانی خشک شده و مسوولان باید برای حل مشکل آب استان اصفهان فکر اساسی کنند چون در سالهای آینده این مشکل تشدید خواهد شد.

وی یادآور شد : هم اکنون اقداماتی برای تامین آب استان اصفهان در حال انجام است که این اقدامات در درازمدت به نتیجه خواهد رسید.

نماینده اصفهان در خصوص اقدامات انجام شده برای راه اندازی متروی این شهر تاکید کرد : خوشبختانه مراحل ساخت متروی اصفهان با سرعت خوبی در حال انجام است و از نظر اعتبار نیز این پروژه با کمبود مواجه نیست.

شهرزاد با انتقاد از واگذاری تیم سپاهان نوین خاطرنشان کرد: این تیم به استان خوزستان منتقل شده که این اقدام به هیچ وجه پذیرفته نیست و من به رئیس سازمان تربیت بدنی و وزیر صنایع نامه نوشته و اعلام کرده ام که مردم و نمایندگان اصفهان با این اقدام مخالفند و اگر همین نتایج مسابقات المپیک را در نظر بگیریم درسهای خوبی می گیریم که مهمترین درس این است که استعدادهای مناطق مختلف را نباید سرکوب کرد.

وی افزود : مخالف پیشرفت ورزش استانهای دیگر نیستیم اما نباید زمانی که یک منطقه در امری پیشرفت می کند دستاورد آن به منطقه دیگر منتقل شود و ما در مجلس همچنان پیگیر هستیم تا انتقال سپاهان نوین لغو شود.

نماینده اصفهان در خاتمه ابراز امیدواری کرد که تیم سپاهان نوین هرچه زود تر به استان اصفهان بازگردد.