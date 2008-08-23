فعالیت در بخش توریسم تجاری با صرفه ترین سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد سیدی ظهر امروز در دیدار با نمایندگان خراسان رضوی در مجلس افزود: در دور دوم سفر هیئت دولت به خراسان رضوی ، نمایشگاه بین المللی مشهد به عنوان اولین منطقه تجاری گردشگری کشور ثبت شد.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد با اشاره به نقش نمایشگاهها در توسعه توریسم تجاری اظهار داشت: در حال حاضر بخش عمده ای از ظرفیت هتلهای درجه یک مشهد به حضور میهمانان نمایشگاهی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به برخی از استانداردها و شاخصهای اتحادیه نمایشگاههای جهان (ufi ) اظهار داشت: براساس این شاخصها باید به طور مستقیم 10 در صد غرفه داران بین المللی باشند و علاوه بر آن نمایشگاهها با حضور چهار درصد بازدید کننده خارجی برگزار شود.

سیدی در خصوص جذب غرفه داران خارجی گفت: برگزاری نمایشگاههای بین المللی با حضور غرفه داران خارجی توجیه اقتصادی دارد که این روند در حال گستردش است و البته با وجود تهران به عنوان پایتخت ایران جذب غرفه دار خارجی کمی مشکل است.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: در حال حاضر هیئتهای تجاری مختلف از کشورهای همسایه برای دیدار از نمایشگاه دعوت می شوند که علاوه بر آن هیئتهای تجاری دیگری نیز از ایران به کشورهای مکزیک و نیجریه اعزام شده اند.

سیدی از جذب یک شرکت ترک برای حضور در نمایشگاه بین المللی ساختمان در سال آینده خبر داد و افزود: با توجه به تلاشهای صورت گرفته با یکی از شرکتهای ترک قراردادی منعقد شد که مساحتی به وسعت 500 متر مربع برای حضور این شرکت قطعی شده است.

وی با اشاره به ضرورت پرداختن تخصصی به موضوعات نمایشگاهی اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی مشهد از سال 84 اقدام به برگزاری نمایشگاههای بین المللی با موضوعات تخصصی پرداخته که همین امر باعث شده تا روز های فعال نمایشگاه از 116 روز به 177 روز افزایش یابد.

در انتهای این دیدار حجت الاسلام سبحانی نیا نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: توفیقات نمایشگاه بین المللی مشهد طی مدت اخیر چشمگیر بوده البته تلاش بیشتر برای رونق را می طلبد.