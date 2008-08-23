400 هزار راس دام در خراسان رضوی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، احمد طاهری ظهر امروز در کارگاه آموزش برداشت و سیلوسازی ذرت علوفه در سالن اجتماعات معاونت سازمان استان و مدیریت شهرستان نیشابور افزود: سطح خرید دام زنده حذفی از دامداران در استان به 600 هزار راس افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه مرحله دوم خرید از اول شهریور ماه شروع شده است، عنوان کرد: میزان گوشت حاصله از دام خریداری شده به مقدار سه هزار تن بسته بندی شده و آماده تحویل به بازار است.

وی اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم جو در بندر 2900 ریال است که کرایه حمل به آن اضافه خواهد شد و در ازای خرید دام زنده از دامداران، جو به قیمت تمام شده تحویل خواهد شد.

طاهری با بیان اینکه برای تامین نهادهای دامی و حفظ پایه تولیدات دامی از قبیل شیر و گوشت باید راهکارهای مناسبی انجام دهیم، خاطر نشان کرد: سالیانه مقدار 650 هزار تن شیر و 650 هزار تن گوشت در استان خراسان رضوی تولید می شود و قرار افزایش آن را نداریم ولی باید این پایه تولید حفظ شود.

وی یادآور شد: در استان خراسان 87 کارخانه صنایع لبنی وجود دارد که 12 کارخانه آن در شهرستان نیشابور وجود دارد که قادر هستند روزانه 1300 تن شیر را تبدیل و بسته بندی نمایند.

وی هدف از برگزاری کارگاه های آموزشی را بالابردن سطح دانش و آگاهی بهره برداران عنوان کرد.

