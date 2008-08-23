69 پروژه عمرانی در دامغان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، محمد رضا البرزی پیش از ظهر امروز در آیین گلباران گلزار شهدای این شهر گفت: شهدا جان شیرین خود را در طبق اخلاص گذاشته تا امروز کشورمان به دست دشمن قرار نگیرد.

وی به خدمات دولت نهم در زمینه های مختلف اشاره کرد و گفت: هفته دولت موقعیت مناسبی است که دستگاه های اجرایی بتوانند خدمات و فعالیت های که صورت گرفت به مردم اطلاع رسانی شود .

البرزی افزود:خدمات دولت نهم بر هیچ کس پوشیده نیست و امروز کشورمان در عرصه بین المللی موفقیت های خوبی را کسب کرد.

در نخستین روز از هفته دولت فرماندار شهرستان دامغان و نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، روسای ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان با حضور در گلزار شهدا با گلباران نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.