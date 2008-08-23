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۲ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۰۴

69 پروژه عمرانی در دامغان افتتاح می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: فرماندار دامغان گفت: 69پروژه با اعتبار 50میلیارد ریال در دامغان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، محمد رضا البرزی پیش از ظهر امروز در آیین گلباران گلزار شهدای این شهر گفت: شهدا جان شیرین خود را در طبق اخلاص گذاشته تا امروز کشورمان به دست دشمن قرار نگیرد.

وی به خدمات دولت نهم در زمینه های مختلف اشاره کرد و گفت: هفته دولت موقعیت مناسبی است که دستگاه های اجرایی بتوانند خدمات و فعالیت های که صورت گرفت به مردم اطلاع رسانی شود .

البرزی افزود:خدمات دولت نهم بر هیچ کس پوشیده نیست و امروز کشورمان در عرصه بین المللی موفقیت های خوبی را کسب کرد.

در نخستین روز از هفته دولت فرماندار شهرستان دامغان و نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، روسای ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان با حضور در گلزار شهدا با گلباران نسبت به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

کد مطلب 736954

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