90 پروژه آموزشی لرستان در هفته دولت به بهره برداری می رسد

حسین اسدی پور در حاشیه افتتاح نمایشگاه هفته دولت در لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اظهار داشت : این تعداد پروژه در قالب 163 کلاس درس به بهره برداری خواهند رسید .

وی تصریح کرد : پروژه های هفته دولت در این بخش در قالب پروژه های مردمی و مشارکتی و با اعتباری بالغ بر 46 میلیارد و 533 میلیون ریال به بهره برداری می رسند .

مدیر کل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان یادآور شد : با توجه به اینکه امسال نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران سى امین سال استقرار خود را جشن می گیرد لذا به مناسبت این تقارن یکى ازبرنامه هاى این اداره کل تحویل وبهره بردارى از30 پروژه آموزشى ویاکمک آموزشى درهرماه است .

اسدی پور خاطر نشان کرد: 90 پروژه ای که به طور همزمان در استان و در هفته دولت به بهره برداری می رسدد پروژه های مربوط به سه ماهه اول سالجارى است .

وی ادامه داد: اعتبارات این پروژه ها ازمحل منابع ملى ، استانى ، سفرریاست محترم جمهورى ، تملک دارایى هاى سرمایه اى استان ، ستادحوادث ، تبصره6 ، نفت و گاز ومشارکتهاى مردمى استان هزینه شده است .