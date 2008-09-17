علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چگونگی پرداخت سرانه به مدارس شبانه روزی افزود: این مدارس بعد از اخذ مجوز سرانه خود را از آموزش و پرورش دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان مدارس شبانه روزی نیز در حال آماده سازی است ، اظهار داشت: تعدادی مینی بوس در دست تهیه است که به محض دریافت آنها از شرکت خودروسازی در اختیار مدارس شبانه روزی قرار می دهیم.

وی ادامه داد: روسای آموزش و پرورش استانها در خصوص سرویس دانش آموزی باید با فرمانداری و بخشداری ها هماهنگ باشند.